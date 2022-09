¿Miguel Hidalgo reencarna en Marilyn Manson?, fotografía lo revela

En La Verdad Noticias te informamos que, con motivo de la celebración de las fiesta patrias, miles de mexicanos han comenzado ha adornar tanto sus hogares como restaurantes, oficinas y plazas, con los colores representativos de nuestra Independencia, (verde, blanco y rojo), además de banderas e imágenes alusivas a una de las fechas más representativas de la historia de México.

Muchas de ellas han sido compartidas en diferentes redes sociales, como Twitter, sin embargo, hubo una que logró captar la atención de varios usuarios, pues se trata de una fotografía tomada en Tepotzotlán, Estado de México, donde se puede apreciar un adorno del "padre de la patria" Migue Hidalgo, cuyo diseño, posee bastante similitud con el rostro del cantante Marilyn Manson.

De inmediato, las redes no se hicieron esperar, pues los internautas, no paraban de burlarse de semejante ocurrencia, al grado de volverla viral en un par de minutos y es que fue tanto el parecido con el también compositor que, se comenta que dicha decoración, aparenta tener la parte izquierda del ojo cubierta por cabello corto, como el look que Marilyn utiliza en "The Beautiful People".

¿Podría tratarse de una reencarnación?

Marilyn Manson

Si bien resulta bastante impresionante el parecido de ambos, no podemos dejar de lado que se trata de un adorno, cuya forma y presentación, es similar a la del cantante Marilyn Manson.

Además, sería imposible que se tratará de una reencarnación, puesto que no comparten parentesco alguno, como pudiera ser familia o apellidos.

¿Qué fue lo más importante que hizo Miguel Hidalgo?

Miguel Hidalgo en el grito de independencia

Sin duda alguna, es imposible hablar del padre de la patria "Miguel Hidalgo", sin recordar una parte importante de nuestra historia, ya que no existe un acontecimiento tan crucial para nuestro país, como lo fue la independencia de México.

Por tal motivo, cobra gran relevancia gritar año con año, ¡Viva México!.

