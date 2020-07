Michael Jordan se une a jóvenes en juego callejero y se vuelve viral (VIDEO)

Sin lugar a dudas uno de los más grandes sueños de todos los aficionados del basquetbol, es que un día aparezca una estrella de la NBA y quiera jugar un partido junto a sus amigos. Quizá esto pueda sonar como a un guión sacado de alguna famosa película de Hollywood, sin embargo, unos jóvenes estadounidenses vivieron en carne propia esta experiencia luego de que el legendario Michael Jordan se unió a su partida, lo cual se convirtió en un video viral.

Michael Jordan

Michael Jordan apareció en las redes

Durante las últimas horas se ha vuelto tendencia un video en el que se ve a la ex estrella de los Chicago Bulls en un parque junto a un grupo de jóvenes disputando un juego callejero. En la corta escena se puede observar que a pesar de la diferencia de edad, “Su Majestad” aún tiene esa magia que lo caracteriza. “Ey, ¿siguen teniendo Youtube? Yo que ustedes busco ‘Michael Jordan'”, comentó luego tras encestar ante la mirada atónita de los adolescentes.

Michael Jordan es una leyenda de la NBA

El estandarte de la NBA solía jugar partidos callejeros ante personas comunes, incluso ante grupos de oficinistas, luego de su retiro. “Podía ganarte, sin que pudieras hacer nada, pero de una forma tranquila. No era que quería clavarla y humillarte. Se mostró distinto. No vimos su lado combativo, porque simplemente no esperaba lo mismo de nosotros”, contó Tom Tuohy, uno de los que participaba de aquellos juegos de sábado por la noche.

Los jóvenes no pudieron creer lo que veían

Te puede interesar Leyenda de Si Uey, caníbal que asesinó y se comió a seis niños en Tailandia

Lo intrigante de este impresionante video viral, es que los jóvenes que participaron en el encuentro rondaba entre los 16 años, por lo que nunca vieron jugar a Jordan, quien brilló con los Chicago Bulls en dos etapas ante su primer retiro: la primera entre 1984 y 1993, y la segunda entre 1995 y 1998. Entre ambos ciclos logró cosechar seis anillos de NBA, además fue elegido seis veces MVP (Jugador más valioso) de las finales, cinco veces MVP de la temporada y en 1985 fue elegido como rookie (novato) del año.