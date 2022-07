"Mi amor, no te cases", la declaración que ha sorprendido a todo México

El amor es un sentimiento grande y muy fuerte que en muchas ocasiones nos lleva a cometer locuras, cómo colgar un cartel en un puente para tratar de ganarse el amor de alguien que está apunto de dar el “sí” en el altar.

Esto pasó en San Luis Potosí, desde temprana hora de este martes, todo el estado y hasta el gobernador, se enteraron de que hay un soldado caído, pues en tremenda lona con fotografías enmarcadas con un corazón de la presunta pareja se alcanza a leer con letras gigantes como el amor que se tienen, lo siguiente: "Mi amor, no te cases, aún te amo. Paso por ti a la iglesia, juntos por siempre".

Las imágenes del cartel colgado en un puente peatonal en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí se volvió viral al grado de ser compartido por el Gobernador Ricardo Gallardo, quien apoyó a los enamorados.

Aunque poco se sabe del desenlace de esta historia de amor, el cartel sorprendió a propios y extraños, quedando para la posteridad en redes sociales.

Declaraciones de amor

El amor llegó a todo el mundo

En redes sociales, las declaraciones de amor nunca faltan como en el caso de una pareja de jóvenes de apenas 17 años y es que hay personas que tiran la casa por la ventana, cuando se trata de demostrar su amor, como en el caso de una chica, que se hizo viral tras pedirle a internautas que le ayudarán a demostrarle cuánto amaba a su novio, creando un movimiento social en el que personas de todo el mundo se sumaron, al escribir en un papel la frase “Guido, Debora te quiere tanto que llegó a París” y así con varios países del mundo, el chico se mostró sorprendido y la pareja agradeció todos los cibernautas por su apoyo para esta tierna demostración de amor, como muchas otras presentadas por La Verdad Noticias.

Estropean sorpresa en Disney

Un momento magico arruinado

El parque de Disney, no solo es un escenario para las películas animadas, pues muchos acuden para pedir la mano de su amada, como el caso de un chico al que no le salió bien el momento romántico, pues cuando por fin se decide a entregar el anillo a su amada, el momento es destrozado por empleados del parque, pidiéndoles que se retiren de una zona en la que no pueden estar.

