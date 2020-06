Mexicanos lanzan RETO VIRAL de 1 mes sin consumir refresco ¿aceptas?

El beber agua es súper importantísimo para nuestro organismo, seguro lo has leído o escuchado cientos de veces y aveces hasta diches "¡ya chole con eso!". Pero ¿sabes realmente por qué te puede beneficia tanto? Estos son algunos de los beneficios que obtenemos si consumimos la cantidad de agua adecuada.

Surge reto viral con los mexicanos y refresco

En estos días los mexicanos sacaron un reto viral que te puede interesar bastante y más si no has ido al gimnasio durante esta cuarentena, consiste en dejar de tomar refresco durante un largo mes, si ya aguantaste tanto tiempo encerrado y fue más tiempo, ¿por qué no darte una oportunidd de solo tomar agua? Intentalo y vas a ver que te gustará.

Aquí te compartimos 5 beneficios que ùedes obtener al dejar de tomar tu bebida preferida con azúcar.

1.- Pérdida de peso:

Sabemos que el agua es fundamental para la pérdida de peso, debido a que los refrescos, contienen mucha azúcar.

2.- Aumenta tu energía:

Si no consumes agua, estás deshidratado y esto provoca que pierdas energía y te sientas muy cansado.

3.- Es bueno para tu corazón:

Beber agua regularmente y en cantidades suficientes, es bueno para evitar el riesgo de sufrir un ataque al corazón.

4.- Limpia tu organismo:

El agua elimina las toxinas y los productos de deshechos de tu organismo es fundamental consumir cantidades necesarias de agua, para que los riñones ejerzan bien la función en tu cuerpo.

5.- Mejora la digestión y elimina el estreñimiento:

El sistema digestivo necesita agua para ayudar a descomponer los alimentos para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes. Beber agua evita problemas de acidez estomacal, cura el estreñimiento, que con frecuencia, también es consecuencia de la deshidratación.

Este reto viral reto consiste en sustituir los refrescos por agua durante 30 días. Te recomiendamos utilizar vasos de cristal y marcar con un plumon las horas del día en las cuales tomas agua.

Así podrás llevar un mejor control del agua, te resultará más fácil ir tomando agua poco a poco. Y ¡por favor! no se te olvide, nada de bebidas endulzantes ¿Aceptas el reto?