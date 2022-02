Mexicano rompe récord al ver Spider-Man: No Way Home 205 veces

Mexicano rompe récord al ver Spider-Man: No Way Home más de 205 veces

Spider-Man: No Way Home lleva poco más de un mes y medio en carteleras de todo el mundo, y si eres un fan obsesivo de las películas de Marvel es probable que la hayas visto mínimo dos o tres veces. Lo que es seguro es que nunca has visto la cinta 205 veces, pues ese es un Récord Guinness y le pertenece a un mexicano ¡Ay, caramba!

Un hombre llamado Agustín Alanís, fan hasta la médula de Spider-Man y de las películas de Marvel, presumió este 3 de febrero que posee el récord como la persona que más veces ha visto la misma película de superhéroes.

Su caso es único en el mundo, pues a diferencia de aquel fan que pudo ver Spider-Man: No Way Home antes que nadie pero “le ganaron el mandado”, Agustín guardó todos los boletos de las funciones a las que asistió, y en teoría ha visto la película cuatro veces al día. Ni Spider-Man es tan sorprendente.

Agustín Alanís y su récord de Spider-Man: No Way Home

'El tigre vengador' ´después de una función de No Way Home.

Alanís, quien además es toda una estrella en las redes sociales, presumió su nuevo logro con una instantánea en su cuenta de Twitter en la que celebraba la ocasión 205 de haber visto la película protagonizada por Tom Holland.

Aunque su récord todavía no es oficial, hay que destacar la determinación de este hombre. En 2021 obtuvo el certificado del libro de Récord Guinness como la persona que más veces vio en el cine Avengers: Endgame, luego de haberla visto 191 veces.

¿Quién es Agustín Alanís?

En la foto, Agustín presume su certificado Guinness como la persona que más veces ha vist Avengers: End Game.

Alanís es de nacionalidad mexicana, pero actualmente vive en el estado de Florida. Su otro amor, después de las películas de Marvel, son los Tigres de Monterrey, equipo de sus amores cuya camiseta y escudo está siempre presente en sus publicaciones.

Alanís es conocido en Twitter e Instagram como ‘El Tigre Vengador’, una muestra más del amor que profesa por las películas de Marvel y por el club regiomontano. Algo que es seguro es que muy pronto lo veremos presumir su certificado oficial del Récord Guinness por ver 205 veces Spider-Man No Way Home.

