Mexicano prueba la Inca Kola y su reacción traspasa fronteras

Si hablamos de Perú, este país se caracteriza por su gastronomía ante los ojos del mundo y es que sus platillos sin duda llaman mucho la atención de los extranjeros, es así que un mexicano prueba la Inca Kola.

De hecho existe una gaseosa emblema que con peculiar “sabor a chicle” el cual ha cautivado a muchos paladares. Se trata de la icónica gaseosa amarilla, más conocida como Inca Kola.

Si bien esta bebida es común para los peruanos, para los extranjeros que la prueban es una experiencia completamente nueva.

Mexicano prueba la Inca Kola

Entonces un mexicano prueba Inca Kola y su reacción es sorprendente.

El momento en que un mexicano prueba la Inca Kola fue conocido luego que el tiktoker subiera un video donde aseguraba que esta gaseosa es de las más ricas que alguna vez ha probado.

El tiktoker es el usuario @ElVegasPlay, quien en su cuenta ya tiene más de 74 mil seguidores y le ha dedicado un video de un minuto a la Inca Kola.

Te puede interesar: Extranjera insultó a la comida mexicana, los mexicanos la ponen en su lugar

Mexicano en Perú

@ElVegasPlay explica que la Inca Kola no existe en su país.

En el video de TikTok se puede escuchar que el mexicano reclama por el hecho de que esta gaseosa peruana no existe en México y asegura que hará un movimiento para que las empresas la puedan llevar a México.

“Está riquísima. No sé por qué en México no hay. Había escuchado de ella, pero no mames, está buenísima. Yo voy a hacer una campaña para que esta cosa la lleven a México, porque se los juro está buenísima”, y es que cuando el mexicano prueba la Inca Kola queda extasiado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!