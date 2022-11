Mexicano cumple promesa a su novia argentina, tras perder el partido del mundial

Después del triunfo de la Selección Argentina 2 a 0 frente a México en el Mundial de Qatar 2022, muchos argentinos se unieron en festejo, mientras que los mexicanos no tardaron en mostrar su decepción. Pero no todos fueron así, un tiktoker mexicano cumple promesa a su novia argentina.

Resulta que el chico había apostado que si México perdía le dejaría comprar la ropa que quiera en un lapsus de 5 minutos.

Es así que en un video, del que habla La Verdad Noticias, el aficionado mexicano se mostró cumpliendo la apuesta que había hecho con su novia argentina.

El aficionado mexicano le entregó a su novia su tarjeta.

El reconocido tiktoker mexicano le entregó su tarjeta de crédito para que ella comprara lo que quisiera, luego que México perdió en el partido de Qatar 2022 con Argentina.

“Ya que ganó Argentina, lo prometido es deuda. Tienes 5 minutos para comprarte lo que quieras”, dijo Johnny.

Antes Johnny le dejó claro algunas condiciones a su novia: “Hay dos condiciones: no puedes exceder el límite de esta tarjeta. Si lo excedes, se devuelve todo y no puedes agarrar cosas que no sean de tu talla porque no lo puedes devolver. Te tiene que quedar, sino lo cancelamos”.

Acto seguido la novia tomó la tarjeta y salió corriendo con una amiga en un local del shopping.

Apuestas del mundial

En redes sociales no se dejó de comentar el hecho que el mexicano cumple promesa a su novia argentina.

La joven eligió abrigos, botas, carteras, pantalones y accesorios. Cuando pasaron la tarjeta se escucha a Johnny diciéndole “Agradécele a Messi”. El video tiene más de 4 millones de visitas.

“Yo compraría una gift card, la de mayor precio. Luego vengo tranquila a escoger qué llevo”,

“Yo desesperada viendo que podía agarrar más cosas”

“A mí me dan 5 minutos y dejo vacío ese local”

“Que desesperación, que lentas yo hubiera llevado el cuádruple de cosas en ese tiempo”

Estos fueron algunos de los comentarios que se dieron luego que el mexicano cumple promesa a su novia argentina, tras la derrota mexicana en Qatar 2022.

