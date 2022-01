Mexicano confiesa que abandonó Harvard para volver por su ex y se hace viral

La historia de un joven mexicano que abandonó Harvard para volver con su ex novia se ha vuelto una de las primeras sensaciones de video viral en TikTok en lo que llevamos del año 2022.

No cabe duda de que cuando uno está enamorado puede hacer muchas locuras con tal de no perderse a ese ser querido, y tal fue el caso de este usuario de TikTok que hizo la triste confesión de que abandonó la prestigiosa casa de estudios para estar cerca de su amada.

Mexicano dejó harvard para volver con su ex

Tiktok: @palevill27

“Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México”, escribió el usuario @palevill27 en su video, que no tardó en hacerse viral en la plataforma.

Cabe señalar que el joven decidió subir el video como parte de una tendencia en TikTok en la que los usuarios confiesan los sacrificios que han hecho por amor y que no fueron bien correspondidos por la otra parte, acompañados de la canción Favourite Crime de Olivia Rodrigo.

Tiktok: @palevill27.

Como era de esperarse, el clip ha recibido más de 11 mil respuestas, entre las que destacan las decenas de críticas por haber desperdiciado la oportunidad de estudiar en la Universidad de Harvard para volver a México por su exnovia.

“Muy listo para entrar a Harvard, pero no mucho para la vida”. “Ser inteligente en la escuela no es lo mismo que ser inteligente en la vida”. “Entonces no eras tan inteligente como pensabas”, fueron algunos de los comentarios en el video.

Tiktok: @palevill27.

Hasta el momento en el que se escribe esta nota, el video del mexicano que abandonó Harvard para regresar con su ex novia ya suma más de seis millones de reproducciones. La Verdad Noticias.

