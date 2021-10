Mesera recibe conmovedora revelación en su propina

En redes sociales nos hemos encontrado con historias increibles que han dejado a muchas personas conmovidas y sin duda esta forma parte de ellas.

Para Megan, una joven mesera de un modesto restaurante en Estados Unidos era un dia normal de trabajo, sin embargo no esperaba una mujer misteriosa le dejara una pequeña nota junto con su propina, la cual decidió compartir en su cuenta de Twitter.

Apenas hace cuatro meses, Megan laboraba de forma habitual en el restaurante y la jóven atendió a una solitaria mujer que ingreso al establecimiento de alimentos, la que enseguida notó que aquella persona se veía deprimida.

La intrigante mujer

Megan detalló a la revista "Newsweek" que en su momento de almuerzo ella comenzó a comer más despació por lo que charlaron por algunos minutos, "una pequeña charla, nada profundo, me dijo que tenía casi 70 años y que había bajado el ritmo".

La mesera explicó que además de verse claramente deprimida, la observaba mucho, por lo que le intrigaba saber si era problema de la comida o necesitaba algo de su parte.

"Me hubiera gustado tomar su tranquilidad como una invitación, creo que es lo que quería, no dejaba de mirarme, así que supuse que algo no iba bien con su comida o que necesitaba algo, supongo de cierto modo, ella necesitaba hablar", expresó Megan.

Una sorpresiva nota

Al termino de su comida, la intrigante mujer solicitó la cuenta y por fin dejó su propina de tres dólares, pero hubo algo que llamó la atención de Megan por que a lado había una extraña nota.

"Muchas gracias por tu amable servicio. Era la primera vez que salía a comer sola desde que murió mi esposo, esperaba poder superar esto", decía la conmovedora nota que Megan descubrió.

La mesera por supuesto no pudo contener el llanto al leerla e incluso contó que tuvo la necedidad de acudir al baño para reponerse y seguir con su trabajo; Megan paso dos días para decidir subir a sus redes sociales una fotografía llorando y una más de aquel mensaje que el cliente le había dejado, las cuales se volvieron virales muy rápido.

