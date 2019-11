Mesera indignada se vuelve viral quejándose en Facebook porque le dejaron poca propina

Las propinas son una cuestión que provoca discusiones todos los días en nuestra vida cotidiana. Desde los lugares en donde esta se ha vuelto obligatoria, hasta aquellos en los que los meseros prácticamente viven de sus propinas, la polémica está ligada a este tema.

Y es que no es secreto que nadie está obligado a dejarle propina a los meseros. Quien lo hace, en realidad está llevando a cabo un gesto de amabilidad hacia quienes le atendieron.

Por otro lado, hay veces que por distintas razones uno no puede dejar la propina deseada, y esto puede molestar a los empleados de los restaurantes.

Tal fue el caso de una mesera a quien solo le dejaron 86 pesos de propina de una cuenta de 4 mil pesos.

La mujer, enojada y hasta un tanto indignada difundió la fotografía del ticket de un hombre que no importando la cantidad de servicios que la mujer seguramente le proporcionó (tomando en cuenta lo elevado de su cuenta) le dejó una propina que podría considerarse como miserable.

A la fotografía de la cuenta del hombre la acompaña un texto de reclamo, en el que la mujer desata toda su furia contenida contra el hombre que demostró ser muy “codo”.

“Me dejaron 865 de propina, si no tienen para pagar un servicio, no salgan a restaurantes amigos. Pidan en su casita, para llevar y tomen en su casa. No tengo porque andar pagando su servicio, gatos.”