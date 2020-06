Memes del TEMBLOR de CDMX derrumban completamente las redes sociales

El 31 de Diciembre preparábamos las maletas para todos los nuevos viajes, nos reuníamos con nuestras familias para recibir el nuevo año, teníamos una cena muy rica y el calor de los seres queridos que daba inicio al 2020. Hay quienes decian que este iba a ser su año, que de aquí al estrellato, viajes, dinero, empresas y más dinero, pero no todo ha resultado como lo hemos planeado. Este año ha tenido más memes que ningún otro.

Los mejores memes del temblor en CDMX

Este año nos ha dado más sorpresas que cualquier otro y es que estas sorpresas no han sido buenas cosas y no solo para los mexicanos, desafortudamente a nivel mundial. Cosas que no teníamos ni la mínima idea que iban a ocurrir, primero los incendios de Australia, después las inundaciones en Indonesia, una de las peores o la peor, el Coronavirus, los incendios en Chernobyl, la caída del precio del petroleo, avispones asesinos, los videos de ovnis del pentagono y hoy el temblor de la CDMX.

Y si todo eso no es nada, faltaba menos ¡qué!, hoy martes 23 de Junio a las 10 d ela mañana con 29 minutos ocurriera un sismo de 7.5 con epicentro en Oaxaca. Los mexicanos del centro del país tuvieron bastante miedo ya que recordaron aquel 19 de septiembre del 2017, donde fue algo que sacudió al país, pero afortunadamente hoy solo fue el susto y no paso a mayores, todo se curó con un pan.

Es por eso que a minutos de haber pasado este temblor, los mexicanos decidieron relajarse y para ello se aventaron los mejores memes de internet y con este derrumbaron las redes sociales con épicas imágenes que te harán pasar este mal trago. A lo largo de la nota te compartiremos todos los memes que hasta el momento nos hemos encontrado.

Sin duda alguna el mexicano prefiere siempre reír y burlarse de uno mismo, lo bueno es que no "paso nada" como les decíamos solo fue el susto. Twitter y Facebook en estos momentos esta repleto de memes los cuales esperemos que te hagan sonreír por un momento ya que hace 3 años fue algo que no se lo deseas a nadie.

Salió corriendo ese Lic.

Ahora le toca a don Gollo.

Clásico.

¿Ustedes los sintieron?