Memes de Samuel García por pedir a una nube lluvia

Sin duda alguna la tecnología ha avanzado considerablemente, por lo que podría hacer cosas inimaginables, pero la realidad es que también las redes sociales no perdonan, por lo que ahora por doquier hay memes de Samuel García.

Resulta que en Nuevo León las cosas se están tornando cada vez más caóticas ante la falta de agua y la sequía que ha dejado sin agua a la presa de La Boca.

Como se ha informado en La Verdad Noticias se han dado protestas para que el gobierno cumpla con los plazos acordados para suministrar agua. Fue así que el Gobernador de Monterrey dijo que bombardearía el cielo para que se creará una nube.

Memes de Samuel García

Sabemos que Samuel García constantemente está en el ojo del huracán por sus polémicas, pero ahora es un meme.

Resulta que en una conferencia explicó que estaban bombardeando el cielo para que se formara una nube que pudiera provocar lluvias.

Lo chistoso fue cuando dijo que quería que la nube se quedara en una región en específico y que habría muchas nubes de 4 de la tarde del martes al mediodía del miércoles.

Mas de los memes por la nube de Samuel García.

“No quiero que se me vaya al norte, aquí ocupo la nube lloviendo siete horas, para que todo este escurrimiento en la sierra Santiago me ayude a recuperar la boca”, Samuel García, gobernador de Monterrey.

Te puede interesar: Samuel García afirma que necesita una nube para acabar con sequía en Nuevo León

Memes y comentarios sobre la nube de Samuel García

Samuel García dándole órdenes a las nubes.

Sin duda alguna los memes de Samuel García no pudieron faltar, y la creatividad de los usuarios en las redes sociales han sido bastante entretenidos.

“Samuel García quiere controlar el clima, una nube estática 7 horas”, fue así que algunos dijero “vamos a pedirle al viento que no sople”.

“Ni Tormenta de X-Men se atrevió a tanto”

“Jajaja parece chiste pero es real”

“Y llegó Tláloc tiktoker dios de la lluvia de Nuevo León”

“Lo que no saben es que el ya contrató a gente para que se aviente la danza de la lluvia para que exactamente llueva ahí”

“Me recordó al meme del gato ‘lo había ponido aqui’”

Sin duda los memes de Samuel García han dejado un momento de risas para quienes los han visto, sin embargo, es una realidad que Nuevo León pasa por un momento muy delicado.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"