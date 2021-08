Memes de Marcelo Ebrard rompen las redes por su gran parecido a Mr. Big.

Existen casos de políticos y de actores de televisión que son tan parecidos que se logran confundir en la pantalla chica, tal es el caso de Marcelo Ebrard y del actor de Sex and the City, Chris Noth. Hecho que usuarios en redes sociales no perdonaron y han utilizado el gran parecido entre ambos para hacer memes.

Mientras el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encuentre en el ojo de todo México por los problemas que ocasionó la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), los internautas no dejaron pasar el parecido con Mr. Big, personaje de Sex and the City.

Pese a la mala o buena suerte de este par, los usuarios hicieron una comparativa entre el actor Chris North y el canciller Marcelo Ebrard. Esta situación hizo que muchos se burlaran por su gran semejanza, pues esto sucedió debido a las nuevas fotografías compartidas en redes como consecuencia de las primeras grabaciones del reebot de Sex and the City.

Usuarios crean memes de Marcelo Ebrard y Mr. Big

Una fotografía compartida por los cibernautas, fue la escena en donde Carrie Bradshaw y Mr. Big se reencuentran en el reboot de “Sex and the City” en las calles del barrio de Chelsea. Siendo esta la calle en donde se conoció una de las parejas más célebres en la televisión durante los noventa.

Comparan a Mr. Big con el canciller Relaciones Exteriores

Sin dejar a un lado al canciller, los usuarios de redes sociales empezaron a comparar esa fotografía con algunas de Marcelo Ebrard mientras está en la mañanera. Incluso algunos compartieron otras imágenes del actor Chris Noth de cuando era joven para resaltar el símil.

La Verdad Noticias informa que la confusión de la fotografía de Mr. Big fue una sorpresa que muchos tuvieron que buscar en internet e incluso hay algunos que no dejan de pensar en el parecido con Marcelo Ebrard al ver escenas que prepara HBO Max, ya que después de seis temporadas y dos películas se sabrá qué es lo que vendrá en Sex and the City.

