MeTiroAlPisoEnModoPerra el controversial CHALLENGE viral

#MeTiroAlPisoEnModoPerra el nuevo CHALLENGE viral

El día de hoy recordaremos el challenge viral del 2018 que rompió las redes sociales ya que decenas de mujeres compartieron sus fotografías en una singular pose muy fuera de lo común y que no les favorece al cien por ciento.

Decimos que no les favorece porque no se puede observar su rostro o su figura por completo ya que en las imágenes están recostadas boca abajo en el suelo pero esto no es lo que destaca del challenge sino el lucir un ritmo de vida que pocos pueden pagar.

En el challenge además de estar tiradas en el piso lo que se destaca es su automóvil ya que la mayoría de estos son lamborghinis, ferraris, audis y cualquier otra marca de coches que cuesten millones de dólares.

Algunas mujeres han optado por lucir un outfit muy producido con vestido y tacones mientras que otras solo lucen un pants y tennis pero el sentido de la foto es el mismo, lucir lo que no muchos pueden tener.

El Challenge lejos de causar admiración, provocó burlas ya que al ser un estilo de vida excentrico y costoso que pocos pueden pagar, ha generado miles de memes que los internautas han creado desde un estilo de vida común. Como el día que una mujer se cayó del asiento en el autobús por quedarse dormida:

Por otra parte muchos hombres han comentado las imágenes por los bellos autos que son un gran sueño para ellos.

