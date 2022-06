'Me discriminan por gorda', usuaria se manifiesta contra volaris

Ramona, una perrita internauta, se manifestó en redes sociales ante la negativa de Volaris al no permitirle viajar en el avión junto con su dueño, por exceder el límite de peso, la perrita de raza criolla, realizó una serie de tuits en el que explicaba su situación, pues aseguró que necesitaba viajar con urgencia.

A través de @Ramonatuites, escribió: "AYUDA!! @viajaVolaris No me dejaste subir a tu avión, con todo y que traje todos mis papeles, en regla y al día, no era un vuelo de placer era una emergencia y ahora no sabemos qué hacer".