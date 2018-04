Mató al perro de sus vecinos y luego los invitó a comer la carne

Un sujeto de 62 años confesó que le dio de comer a sus vecinos la carne de sus propios perros, pues él los robaba para cocinarlos.

Además, estaba arto de los constantes ladridos de los animales, especialmente de un corgi galés de dos años, al cual lo dejó inconsciente al darle una pedrada.

'Asegura que, solamente después de que el perro perdiera el conocimiento, lo estranguló y lo cocinó', explicó un agente de la policía de Pyeongtaek, Corea del Sur.

Cabe mencionar, tradicionalmente, la carne de perro fue un ingrediente habitual en la gastronomía surcoreana, pero el consumo se fue reduciendo cuando esos animales empezaron a popularizarse como mascotas.

Este caso se dio a conocer cuando una miembro de la familia publicó una petición en internet, la cual recabó 15 mil firmas, para que el responsable fuera castigado con dureza.

'Hemos recorrido toda la ciudad, repartiendo folletos con la foto del perro, un número de teléfono y ofreciendo una recompensa de un millón de wones (940 dólares) para encontrar al perro', contó la mujer.

Mientras eso sucedía, el granjero mantenía escondido al animal, vivo o muerto, en su granero, aseguró la hija.

El día siguiente, el responsable fue a ver al papá de la familia, bebió con él y lo animó por la pérdida del perro.

'Incluso invitó a los vecinos a compartir la carne de perro, entre ellos mi padre, que no aceptó la invitación porque no come carne de perro', agregó.