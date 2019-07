Mascota de equipo de hockey tiene momento incomodo en fiesta infantil (VIDEO VIRAL)

La botarga es un disfraz que tiene como origen en las vestimentas bufonescas o ridiculizantes, de colores llamativos fue usada en las representaciones medievales. Desde el siglo XX se utilizan más para la publicidad, recreando personajes o simbolos.

En Estados Unidos uno de los grandes pasatiempos de los americanos es el Hockey sobre hielo y en todos y cada uno de los equipos que existen en La National Hockey League o NHL de ese pais, tienen a su mascota o botarga como comunmente se le conoce.

Pero imagínate tener a la mascota de tu equipo favorito en tu fiesta infantil de cumpleaños, sería el regalo que todo fanático de este deporte querría; pero sin embargo, ¿Qué pasa cuando la visita de la mascota se torna un poco bochornosa y se vuelve uno de los videos más compartidos de la semana en Facebook?

En el material obtenido en la red social Facebook ha causado furor en Facebook donde lo compartió originalmente la cuenta oficial de la mascota de los New Jersey Devils en la red social Instagram, se puede observar a esta botarga bastante graciosa ayudando a unos niños alzando una bandera en el aire y ver cómo aterriza lentamente sobre el escenario de la fiesta.

Pero de la nada y en un momento inesperado la mascota de los New Jersey Devils comenzó a correr hacia una de las ventanas del lugar y simplemente se estrella en contra de ella, quedándose perplejo al presenciar todo el desastre que había ocasionado "sin querer".

Se puede observar al personaje disfrazado que solo quería realizar una salida graciosa para deleitar a los niños pero el tiro le salió por la culata.

Afortunadamente, ninguno de los niños que se encontraban en el lugar ni los padres de familias que aparecen en el video viral de Facebook resultaron heridos, solo el gran orgullo de la mascota de los New Jersey Devils que hasta el momento no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en la fiesta infantil, ya que por la pena de haber ocasionado esto no creo que quiera volver al lugar.

