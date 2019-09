Más que haciendo el "delicioso" los graban "coshando" al aire libre (VIDEO VIRAL)

No puede ser señoras y señores, una vez más encuentran a una pareja de degenerados al aire libre haciendo actividades que no se pueden hacer en la vía pública y decimos que no se pueden hacer por que realmente es bastante incomodo usar el cemento como una cama, (nos han contado, ¡dicen! ¡dicen!) ya sabemos que la patria anda pobre pero no es para tanto, ahorrense un dinerito y váyanse a coshar o hacer el delicioso a un motel y también se ahorraran ser famosos por este tipo de videos virales y andarse exhibiendo en la vía púbica.

Haciendo coshinadas.

El día de hoy nos encontrabamos indagando en el internet para traerles un video viral de esos que usualmente hacemos como el del perrito mazapan, el meme del gato blanco, o que el cocodrilo ya se peleo con el jaguar que por lo regular son de las cosas más vistas, (obvio nada de esas cosas de Alfredo Adame contra Carlos trejo, no no ¡no!).

Pero en un abrir y cerrar de ojos vimos un video sorprendente donde una persona va en su bicicleta por San Vicente de Castellón, en España y va grabando las calles por donde va pasando y en un cuadro de la calle principal graba lo que es un avistamiento de unos seres tirados revolcándose en pleno piso, (solo les hacía falta el lodo).

En el barrio castellonense, estas imágenes empezaron a compartirse de celular a celular, no se habla de otra cosa, pero Juanvi Centelles, secretario de la Asociació de Festes de Carrer de Sant Vicent prefiere tomarlo por la vertiente graciosa:

"Lo vemos como una anécdota porque al final es algo puntual, afortunadamente no pasa todas las noches. Los fines de semana esta es una zona de paso entre distintos barrios y locales de marcha, y les entraría un apretón".

Tal parece que ya no les queda de otra más que reírse, deberían pensar que en mejor de bancas en pleno centro de la ciudad deberían poner camas ya que esta situación se esta volviendo algo tan común en España que los mismos turistas les vale donde les de la calentura, y si dicen ¡aquí!.. pues ¡ahí! se arma el agua de horchata.

Aquí te dejamos el "delicioso" video viral:

Yaun poco más en serio, Juanvi Centelles asegura que la situación del barrio ha mejorado estos últimos años: "Hace diez años los chavales iban más locos. Te encontrabas los fines de semana llenos de basura, ruidos, vandalismo... Ahora como mucho hay algún vómito o escupitajo en un escaparate. No tiene nada que ver". (Bajo la basura, pero subió la calentura).

Ya para cerrar con broche de oro dijo:

"Es algo puntual que hay que tomarse con humor".

¡Pues ya que!... eso si, la pareja se veía tan agusto practicando el misionero que les valió que los grabaran y siguieron efectuando su movimiento al aire libre. No es el único de estos videos que hemos compartido ya que también te recomendamos que veas... ¡Degenerados! hacen"horchata" en plena vía pública" (VIDEO VIRAL)

