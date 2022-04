Maryfer Centeno asegura que recibió amenazas ¿por parte de Mona y Geros?

La pareja de influencers sigue envuelta en el escándalo tras acusaciones de maltrato animal.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que los influencers Marisol y Gerónimo, mejor conocidos en el mundo de las redes sociales como Mona y Geros, se habían convertido en blanco de críticas por presuntas acusaciones de maltrato animal. Ahora, aseguran que sus fans amenazan a todo aquel que quiera hablar del tema.

Así lo reveló Maryfer Centeno, la grafóloga del programa Hoy, quien a través de un video compartido en su cuenta de TikTok, mencionó que recibió amenazas tan solo instantes después de que expresara su intención de analizar el lenguaje corporal de la pareja en el video que compartieron en YouTube para aclarar la polémica.

La grafóloga Maryfer Centeno revela que recibió amenazas por hablar del polémico caso de Mona y Geros ���� pic.twitter.com/FBRNyzVNG5 — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) April 15, 2022

“Me llegaron algunas extrañas amenazas para que yo no saliera hablando… Adelante, yo no tengo ningún problema en proceder legalmente contra cualquier persona que intente dañarme”, declaró la grafóloga del programa Hoy en el video de TikTok, dejando en claro que no descarta proceder legalmente.

Se defienden de acusaciones de maltrato animal

Tras ser acusados de maltrato animal, la pareja de influencers realizó una transmisión en vivo desde YouTube para negar que Geros haya maltratado a su mascota. Sin embargo, el detalle que llamó la atención de los cibernautas y que fue analizado por Maryfer Centeno es que ambos adoptaron una actitud agresiva y retadora para con sus fans.

De acuerdo a la grafóloga, la respuesta hostil y retadora por parte de la pareja indica que ellos se sienten culpables tras las acusaciones que recibieron en redes sociales y que les ha costado varios seguidores. Finalmente, destacó el hecho de que fue Mona quien dio la cara ante el público, esto pese a que fue Geros quien cometió la agresión animal.

¿Qué tan populares son Mona y Geros?

La pareja ha logrado ganar millones de seguidores en redes sociales gracias a su carisma.

No se puede negar que Mona y Geros se han convertido en la pareja chola más famosa del momento y para prueba de ello tenemos el hecho de que cuentan con más de 1.2 millones de suscriptores en YouTube, 2.6 millones de seguidores en TikTok y 3.6 millones de seguidores en Facebook.

