Martes 13 "todo me male sal" (MEMES VIRALES)

El "Martes 13" lleva desgracia o al menos eso dicen muchos, pero demasiadas personas le restan importancia y lo toman como chiste, en esta fecha dicen que algo malo les puede pasar y prefieren tomar sus precauciones como postergar decisiones importantes, no salir de sus casas, no casarse y tampoco embarcarse, como dice el viejo refrán.

Trezidavomartiofobia (todo me male sal).

Esta fecha en las redes sociales no pasa desapercibida ya que muchos internautas hacen referencia a este singular día, "Hoy es martes 13 pero a mí me va mal todos los días del año así que no me preocupo", un joven lo escribió en twitter.

El origen de esta creencia popular surge a partir de creencias mitológicas, religiosas, y leyendas históricas, pero ahora, no hay ningún estudio que pueda justificar las extremas precauciones que genera esa fecha. Desde la Antigüedad el número 13 estuvo cargado de connotaciones negativas por distintas razones.

En la biblia se cuenta que en la Última Cena había doce apóstoles y Jesús. Las interpretaciones posteriores identifican a Judas Izcariote, quien traicionó a Jesús, como el número 13.

También en el Apocalipsis en su capítulo 13 habla del Anticristo y la Bestia de siete cabezas y diez cuernos. La Cábala judía, por su parte, enumera a 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas.

En el Tarot, el número hace referencia a la desgracia eterna y a la muerte. Respecto a la elección del martes, la explicación viene de la mitología romana, que tenía a Marte como dios de la Guerra y por lo tanto representaba la sangre, la violencia y la destrucción.

Si todos los martes fueran 13 empezaríamos a darnos cuenta que la suerte depende de nosotros mismos, y de nadie más. #Martes13 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 13 de agosto de 2019

La deidad dio nombre al planeta del sistema solar, al día de la semana y al mes de marzo. La mezcla de ambas creencias hace que para muchas personas se convierta en un mal día y para algunos el miedo es tan grande que hasta existe un nombre para designar a la fobia: "trezidavomartiofobia".

CONTENIDO VIRAL

