Marko, el Pitbull que se cree gato y es tendencia en Tik tok

Sin duda los perros se han convertido actualmente en los protagonistas más famosos de las redes sociales como en Tik Tok, ya que han aparecido en muchos videos virales que le han dado la vuelta al mundo en pocas horas. Esto se debe a la diferentes aventuras que viven al ir creciendo y conociendo un poco más de lo este planeta tiene para ellos, las cuales nos pintan una sonrisa al ver sus divertidas ocurrencias, o en otros casos nos hacen vibrar de emoción debido a sus hazañas.

Marko

Cada vez se está volviendo más común que los perros se roben la atención de todos los usuarios en las diferentes plataformas como Tik Tok, Facebook y Twitter, pues siempre son captados haciendo cosas singulares que se roban los reflectores de la internet. En esta ocasión tocó el turno de un peculiar perro de los Estados Unidos, el cual se ha vuelto toda una celebridad luego de compartir la manera singular en la que este imponente pero inofensivo peludo ve la vida.

Marko se comporta como todo un felino

Marko se ha vuelto una estrella en Tik Tok

Este divertido e impresionante video viral es protagonizado por Marko, un perro de la raza pitbull de dos años de edad y quien se ha robado los corazones de los usuarios de Tik Tok, esto debido a que se comporta como un gato. Cuando sus dueños lo adoptaron les aseguraron que se llevaría bien con sus gatos, pero no pensaron que a tal punto. El tierno canino se cree uno de sus hermanos y no ladra, pero si come golosinas y le encanta trepar muebles o mesas.

Marko siempre ha convivido con gatos

Ante los increíbles actos de Marko, su familia tiene la ligera sospecha que antes de ser adoptado y llegar a su hogar procedente de un refugio, el imponente perro fue criado por felinos. Pero sin importar cuál haya sido su pasado, sus costumbres lo han convertido en una celebridad en las redes sociales, donde los usuarios comparten sus aventuras y travesuras. Incluso, uno de sus videos ya supera las 560.000 reproducciones. ¿Te gustaría tener un perro como Marko?