Mark Zuckerberg explica la foto viral “disfrazado” del Joker

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, explicó una extraña fotografía que se volvió viral en el verano del año 2020, en la cual aparece con el rostro pintado al más puro estilo del Joker, misma que en La Verdad Noticias mostramos en su momento.

De acuerdo con las declaraciones del multimillonario norteamericano, la imagen fue tomada mientras se encontraba surfeando en las playas de Hawaii con una gran cantidad de protector solar en la cara, misma que se hizo viral y generó divertidos memes.

Durante una conversación con el CEO de Instagram, Adam Mosseri, que transmitió en las historias de su cuenta de esta red social, el empresario estadounidense finalmente explicó por qué decidió utilizar tanta crema en el rostro.

¿Por qué Mark Zuckerberg “imitó” al Joker?

La foto se volvió viral en el verano del 2020

"Me di cuenta de que un paparazzi nos estaba persiguiendo y estaba como, uy, no quiero que me reconozca, así que sabes qué voy a hacer, voy a aplicar una tonelada de protector solar en mi cara. Y me salió el tiro por la culata", explicó el propietario de Facebook.

El magnate admite que tiene la piel pálida y suele utilizar la crema, pero "nadie necesita aplicar tanto bloqueador solar". Al mismo tiempo, califica la foto de "muy divertida" y subraya que "está feliz de que la gente pueda reírse de ella".

Según información del portal Sputnik, la polémica foto captada en julio del 2020 en Hawái, generó una lluvia de memes y bromas. Algunos usuarios compararon a Zuckerberg con el villano Joker y con un mimo francés.

“Mi terapeuta: El Zuckerberg reptiliano no existe, no puede hacerte daño”, Fuentes confirman que el dueño de Facebook está filmando en Hawaii la segunda parte de La Monja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

La divertida situación fue tomada de manera amable por Mark Zuckerberg. "Si alguien quiere publicar un meme de protección solar, es genial. Estoy feliz de hacer reír a Internet", señaló el magnate.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.