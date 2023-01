Marcelo Ebrad se hace viral en TikTok, reaccionó a la canción de Shakira. Foto: aristeguinoticias.com

De entre todos los personajes influyentes del gobierno mexicano, nadie esperaba que Marcelo Ebrad se uniera al la tendencia de reaccionar a la famosa la canción de Shakira, y lo hizo de una manera muy peculiar en su cuenta de TikTok, donde el video se hizo viral en pocos minutos, ¡no te lo pierdas!

En La Verdad Noticias queremos decirte que la melodía está plagada de ingeniosas comparaciones e indirectas, las cuales también disfruto mucho Paquita la del Barrio, quien envió un emotivo mensaje a la cantante a través de sus redes sociales, en el que se solidariza con ella recordándole las cosas buenas de la vida.

Hace poco te contamos sobre un joven que facturó vendiendo las cosas de su ex en el tianguis, pero ahora te decimos que la tendencia no dejo fuera a nadie, ya que varios funcionarios de gobierno no pudieron resistirse de expresar su opinión y ponerse de lado de la cantante.

Así fue la reacción de Marcelo Ebrad en TikTok

El secretario de Relaciones Exteriores de México, compartió en su cuenta @m_ebrard, un divertido clip, en el que sostiene un teléfono celular mientras escucha la melodía que la cantante dedico a su expareja y al final de una línea, él mira a la cámara con una muy divertida expresión.

Por otro lado, Arturo Zaldívar, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también se unió a la comedia y publicó su propia reacción, revelando, con su característico sentido del humor, a cuál de los dos apoya incondicionalmente, clip que puedes ver en este enlace a la red social.

Te puede interesar: Casio arremete contra Shakira, reveló inédita imagen de la cantante.

¿Cuántos años tiene Marcelo Ebrard?

Político mexicano. Foto: politica.expansion.mx

El político mexicano e internacionalista, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, quien nació el 10 de octubre de 1959, en la Ciudad de México, tiene actualmente 63 años y está casado con la diplomática hondureña, Rosalinda Bueso Asfura.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de aristeguinoticias.com