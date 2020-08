Maquillaje Extremo: Engaña a todos para que parezca que te bañaste con este truco

El maquillaje se ha vuelto el aliado tanto de hombres como de mujeres a lo largo de los años, con trucos ideales para ocultar imperfecciones, una que otra arruga o simplemente para resaltar la belleza natural, siendo esencial para la vida cotidiana.

Pesar de eso, una chica desarrolló un truco de maquillaje extremo que está a otro nivel, pues este funciona para hacer creer a los demás que si te bañaste cuando no fue así, por lo que se convirtió en la sensación de redes sociales.

Cabe mencionar que no juzgamos las razones, solo queremos compartirte el truco para que puedas aplicarlo cuando no te de tiempo de bañarte o simplemente no tengas ganas, y seguramente te servirá de mucho.

El maquillaje extremo para evitar bañarse

La chica que compartió el video es @amenabar, y ha causado sensación en redes, pues a pesar de que no consiguió muchas reproducciones mucha gente ya está hablando de esto pues es un lifechack indispensable tanto para hombres como para mujeres.

A veces, ya sea por flojera, por el frío o por falta de tiempo, no te puedes bañar, por lo que esto puede afectar bastante tu imagen si estuviste haciendo alguna actividad que te dejó bastante sucio o sucia.

Asimismo puede tratarse de que simplemente no te dio tiempo, y necesitas salir a un compromiso o una cita, pero con este maquillaje puedes engañar a todos para que parezca que si te bañaste, pues tu aspecto final dejará a muchos con la boca abierta.

El mejor maquillaje para evitar el baño

Cabe mencionar que este hack de maquillaje extremo es solo para emergencias, pues con el intenso calor que hay, no se recomienda evitar la hora del baño, ya que podría causarte muchos problemas y situaciones incómodas.

Así fue como Amenabar se volvió la sensación con este increíble truco de maquillaje extremo, pero cuéntanos ¿conoces algún otro truco de maquillaje para ocultar detalles? Déjanos tu respuesta en los comentarios.