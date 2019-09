Mapache marihuano muere de sobredosis (VIRAL)

La marihuana en los animales suele causar síntomas muy diferentes a los que le ocurren a un ser humano ya que la sustancia puede ser muy fuerte para ellos y corren el riesgo de perder la vida en el caso de consumir la planta verde.

Sobredosis al mapache.

Cuando una persona tiene esta planta en sus diferentes "presentaciones" debe ser muy cuidadoso pues los animales no distinguen y pueden llegar a ingerir la droga y terminar muy mal, como fue el caso de un mapache que era mascota de una joven que solía fumar la hierba.

El mapache encontró en la casa la cannabis por lo que decidió comerla y lo que le ocurrió fue lamentable. Según diferentes medios de comunicación, su dueña llegó a la estación de bomberos en la madrugada, desesperada porque su mascota había consumido la droga.

Lo que impactó a los bomberos fue que no se trataba de un gato ni un perro, era UN MAPACHE, sin embargo no pudieron hacer mucho por salvarlo, esto fue lo que publicaron en sus redes oficiales:

“La mejor historia del día! Nuestros Bomberos en la estación 82 fueron despertados a las 02:00 AM la semana pasada a una persona que buscaba tratamiento para su mapache mascota. ¿Cuál era su enfermedad? El mapache había consumido demasiada hierba. ¡Sí! ¡Ha pasado! Y por mucho que amamos a los animales, no había mucho que pudiéramos hacer. Apreciamos que nuestros ciudadanos se vuelven a nosotros en sus momentos más difíciles de ayuda. Esperamos con el tiempo que el mapache se recupere. Lo siento, no pudimos hacer más”, dice la publicación.

Los terribles hechos ocurrieron en Indianápolis, Estados Unidos, sin embargo la noticia se esparció como pólvora y llegó a muchos otros países a través de las redes sociales.

