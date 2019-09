Mapache lava el zapato de su dueña... ¡Y su celular! (VIDEO VIRAL)

Mapache lava el zapato de su dueña... ¡Y su celular! (VIDEO)

El nombre de mapache proviene del Indio "arakun" que significa (el que lava con sus manos) también son conocidos como osos lavadores, estos animalitos sumergen la comida en agua porque así reconocen mejor lo que van a ingerir. Una de las teorías de por que sumergen la comida es que dicen que el mapache no produce la saliva suficiente y es por eso que el remojarla se les hace más fácil comer.

Los más limpios.

Los mapaches son animales hermosos, graciosos y muy lindos. Su comportamiento los hace únicos ya que a veces no sabes si reír o llorar con sus ocurrencias.

Tener un Mapache de mascota es como tener un niño travieso ya que en tan sólo unos segundos pueden hacer un relajo tu casa.

Tal fue el caso de una pareja que tiene un lindo marsupial de mascota y todo era felicidad hasta que...

Los mapaches suelen tomar cosas o alimento y sumergirlo en agua ya que son animales que acostumbran vivir cerca de los ríos y así "lavan" o "limpian" sus alimentos que podrían ser venenosos.

Sin embargo este singular Mapache al ser la mascota de una joven pareja tiene un par de juguetes que suele meter en una tina para jugar mientras los "lava"...

Lo que no contemplaron los dueños es que son muy traviesos y no distinguen entre lo que no se puede tocar o lavar como un celular móvil.

El pequeño travieso agarró el celular de su dueña y lo sumergió en una tina para "limpiarlo", y eso no fue todo, también agarró un zapato y de la misma manera lo "lavó".

La mujer da el grito en el cielo cuando se da cuenta de los hechos y comienza a gritarle al mapache.

Cabe mencionar que este vídeo se hizo viral desde el año 2015 pero fue un momento tan épico que los internautas aún no lo superan y siguen buscando y compartiendo la grabación.

