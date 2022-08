‘Mano fantasma’ capturada en foto aterroriza a los usuarios en redes sociales.

Una foto tomada en una de las playas más turísticas de Australia ha generado debate en las redes sociales. En dicha postal se puede ver lo que muchos afirman es una 'mano fantasma' en el fondo del mar.

La imagen, que ha aterrorizado a miles en redes sociales, fue publicada en Instagram por Monique Sicheter, quien se encontraba disfrutando de un día de playa cerca de Magnetic Island, en Queensland.

La publicación parece ser como la de cualquier persona que va de paseo al mar; sin embargo, al observar justo debajo de la superficie del agua podemos ver lo que parece ser una mano.

'Mano fantasma' causa terror en Instagram

“En el momento en que se tomó la fotografía, el agua era cristalina y no había otras personas cerca de nosotros. No vimos nada en el agua, ya que estaba muy clara, y definitivamente estábamos mirando en el agua, no había nada ahí”, se lee en la publicación.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, tras compartir la postal en Instagram, la publicación rápidamente se volvió viral mientras los internautas debaten que podría ser el objeto que se observa bajo el agua.

La imagen de Monique Sicheter causó polémica en redes sociales

“Eso parece una mano cercenada, tal vez algo que dejó un tiburón, ya que en Australia hay muchos de ellos, que miedo”. “Igual y eso podría ser photoshop, tal vez quiere llamar la atención”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué opinas sobre la mano fantasma que apareció en esta playa de Australia? ¿Crees que sea verdad o es algún tipo de truco para llamar la atención en Internet? Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios.

