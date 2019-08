Manada de bisontes invade carretera y embiste un auto con familia en el interior (VIDEO VIRAL)

Una familia que pasaba tranquilamente en su auto, tuvo que detener su auto para permitir el paso a una manada de enormes bisontes, la grabación terminó volviéndose viral en plataformas como YouTube ya que las sorprendentes imágenes causaron sorpresa para todas las personas que la veían una y otra vez.

Los embiste una manada.

To ocurrió cuando Bruce Delle Chiaie se dirigía en coche con su familia al parque nacional de Yellowstone, en el estado de Wyoming Estaqdos Unidos, cuando una manada de enormes bisontes invadió la carretera, obligando a los coches a detenerse. La admiraciónde esta escena que despertaron los animales en la familia, que grabó la escena, se esfumó cuando uno de los animales chocó contra el vehículo y rompió su parabrisas. Tras el susto, el conductor lamentó no haber contratado un seguro para el coche alquilado y eso le iba a generar un gasto posterior con el que no contaba.

El sorprendente hecho cautivó a los pasajeros del vehículo, todos los que viajaban en el auto sacaron sus celulares para registrarlo todo lo que había pasado; pero el ánimo cambió cuando uno de los grandes bisontes no se fijo y sin querer impactó contra el auto de ellos, y dejándolos todos sorprendidos por el hecho ocurrido por el animal. Así lo demuestra la grabación compartida en YouTube.

La fuerza que el animal empleól fue con demasiada fuerza y eso hizo que el parabrisas del coche terminara con una gran rajadura. Tras el gran susto, el conductor del auto lamentó el hecho ya que no había contratado un seguro para el coche alquilado.

La publicación acumula medio millón de reproducciones y cientos de reacciones en YouTube, realmente ¿quien se espera encontrar a una manada en el camino? esto ah deber sido lo que más impresiono a la familia. Son conocidos comúnmente como bisontes o cíbolos, que en la actualidad se encuentra reducido a dos especies: el bisonte americano, que vive preferentemente en las Grandes Llanuras de Estados Unidos, Canadá y México.

