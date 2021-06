Mamá salva la fiesta de su hijo publicando la invitación en Facebook

Se ha hecho viral en las redes que una mamá lanzó la invitación de la fiesta de cumpleaños de su hijo en Facebook, ya que sus invitados no habían asistido y tenía todo preparado para recibirlos.

Montserrat, madre del pequeño colocó este mensaje: Si no me hablan o me conocen, no importa; si gustan venir, el brincolín estará hasta las 11 pm… No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos.

No queda duda de que las mamás son capaces de hacer cualquier sacrificio por sus hijos. Ejemplo de esto fue Montserrat, una joven de Apocada, Nuevo León.

¿Qué fue lo que pasó con la fiesta?

Resulta que al ver que la fiesta de sus pequeños, Gera (5 años) y Asís (4 años), carecía de invitados, decidió convocar a cualquier persona a la celebración a través de Facebook.

Esto fue lo que escribió en Facebook la desesperada mama: Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente Está muy lejos').

“Si no me hablan o me conocen, no importa; si gustan, venir el brincolín estará hasta las 11 pm.”

Eso fue lo que colocó Monserrat, además completó para invitar a las personas: Tengo chillidog, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos, como ellos me dicen.

No fue para menos que su publicación en Facebook se viralizó; al momento ha recibido 23 mil reacciones y ha sido compartida en 22 mil ocasiones y ha llamado mucho la atención de los internautas.

Las reacciones de los internautas

Luego de esta invitación abierta en Facebook, los comentarios comenzaron a llegarle, entre los que destacan los siguientes:

“Espero vaya gente aunque no la conozcas y que tus niños se la pasen bien, que eso es lo más importante".

"Desde Veracruz le mandamos un abrazo enorme a esos dos angelitos y que se jodan los que pusieron pretextos para llegar".

"Espero que vayan muchos niños y que tus peques se sientan amados".

Cabe destacar que dos horas después de que compartió la invitación, Montserrat puso otro mensaje señalando: Viene llegando gente, la fiesta no está sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan; con lo que salvó la fiesta de sus pequeños.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.