Mamá le cobra renta a su hija porque decidió seguir viviendo en su casa

La historia que te contaremos en La Verdad Noticias trata de cómo una mamá le cobra renta a su hija una vez que se ha hecho mayor de edad, esto debido a que la joven decidió continuar viendo bajo su mismo techo, aquí el story time.

Una madre Oklahoma, Estados Unidos, bajo el usuario “c_d_g” de TikTok, tituló su vídeo: “Cuando tu hija de 18 años decide quedarse en casa”, mientras la chica firma una serie de documentos.

El vídeo ha superado los 2 millones de visualizaciones, el cual tiene escrito textos como “momento de enseñanza” y “preparándose para el éxito”.

Mamá le cobra renta a su hija

Como vieron que la mamá le cobra renta a su hija, los usuarios la criticaron.

El video viral donde la mamá le cobra renta a su hija ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, algunos destacando el modo de enseñanza y otros más lo criticaron.

“Vaya, mis padres me hicieron esto y solo me creó un trauma. Afortunadamente gané ocho cifras y no tengo que luchar más”

“A menos que esté ahorrando ese dinero para dárselo cuando se mude, de ninguna manera. Me gustaría ver a un joven de 18 años tener un trabajo que pague lo suficiente para vivir en esta economía”.

Ante las críticas, la madre dijo “Era madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito. Tuve que luchar por cada cosa que tengo”, agregando que no quiere que sus hijos dependan de ella y que los está preparando para el mundo real.

“Paga poco y es la única factura que Jade paga: ni la del automóvil, ni seguro, ni factura de teléfono celular”, explicó para aquellos seguidores que todavía tenían alguna duda.

Es así como la mamá dejó en claro que con el alquiler la joven cubre comida, servicios públicos, la habitación y todo lo que ella quiera.

Te puede interesar: Youtuber logra que sus seguidores le paguen su renta

Madre ayuda a su hija con alquiler

Mamá razona con usuarios de Tiktok; cobra renta a su hija pero le crea un historial para una futura renta.

La mujer relató que una de las razones por las que hizo un contrato de alquiler verdadero se debe a que en la zona donde viven para poder rentar una casa o departamento se tiene que tener un historial, por lo tanto, esta experiencia le servirá a su hija en el futuro.

Jade habló sobre esto y dijo que al principio fue difícil entender la decisión, pero finalmente comprendió que la renta de la casa es para prepararla para el futuro.

“Llegué a la conclusión que una vez que me mude es lo que voy a tener que hacer, no puedo vivir gratis y nadie va a pagar por mi”, explicó la joven de 18 años, sobre el por qué la mamá le cobra renta a su hija.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!