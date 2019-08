Mamá joven tuvo que amamantar a su hijo en el suelo, ya que nadie le cedió el lugar (VIRAL)

Mamá joven tuvo que amamantar a su hijo en el suelo, ya que nadie le cedió en el lugar (VIRAL)

Personas desconsideradas no renuncian a sus asientos y obligan a una joven madre de 22 años de edad a amamantar a su hijo en el suelo de un tren donde viajaban alrededor de 50 personas y ni siquiera aquellos que estaban sentados en lugares prioritarios la dejaron sentar y así ella tuvo que pasar ese trago amargo.

Sophie Molineux, de 22 años viajaba de Shropshire al castillo de Ludlow con su compañero Rob Moore, de 25 años, y su hijo Chester Moore, de un año, el día martes martes 20 de agosto. Pero el tren estaba lleno y no pudieron encontrar un asiento al menos para la comodidad de la joven madre y las personas que se encontraban ahí tampoco fueron poco consideradas o amables para dejarle su asiento.

La joven y su compañero tenían que pararse en el pasillo tomando turnos para sostener al bebé. En el transcurso del viaje de 30 minutos, su hijo tuvo hambre y Shopie tuvo que sentarse en el piso del tren en movimiento para amamantarlo a pesar de estar en un espacio donde todos pasaban y la miraban.

La señorita Molineux, de Shrewsbury, dijo:

"Había alrededor de 50 personas en el vagón y ninguna se movió. Estábamos parados en el pasillo con asientos a ambos lados de nosotros para que ambos lados del tren pudieran vernos allí y nadie movido."

También "Fue bastante impactante. No tenemos un automóvil, así que siempre viajamos en transporte público. Había tanta gente capaz de pararse en ese tren que me sorprendió cuando llegamos con un bebé que no quería estar en su cochecito que nadie nos ofreció un asiento".

"Nunca hemos experimentado que muchas personas no reconocen el hecho de que tenemos a un niño pequeño con nosotros que tiene que ser retenido mientras está de pie en un tren en movimiento, y mucho menos amamantando".

Dijo que si podía evitarlo, no se habría sentado en el piso, pero su bebé tenía hambre y seguía tirando de su camisa, por lo que no tenía otra opción más de que darle de comer en ese momento.

Ella explicó: "Obviamente preferiría no sentarme en el piso sucio de un tren en movimiento amamantando a él, no era el mejor lugar, pero realmente no tenía muchas opciones".

La señorita Molineux explicó que las personas que pasaba junto a ella para ir al baño la miraba mientras alimentaba a su hijo, pero aún así nadie le ofreció un asiento.

"Simplemente me miraron reconociendo lo que estaba haciendo y luego dando una expresión en blanco. Era casi como si no quisieran llamar demasiado la atención porque no querían ofrecerme su asiento".

La joven de 22 años dijo que espera que las personas usen el "sentido común" y ofrezcan asientos a los padres con niños pequeños.

"Estaba más preocupada por la seguridad de Chester. Estoy bastante segura de amamantar en público, pero probablemente me habría sentido más incómoda con la situación si mi pareja no hubiera estado conmigo. "Solo espero que las personas sean un poco más consideradas en el futuro, debería ser de sentido común renunciar a su asiento para un niño".