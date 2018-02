#MaestroCalderón se vuelve viral con memes luego de impartir una clase en el ITAM.

El ex presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa acudió al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) para impartir una cátedra en el recinto universitario, pero sin imaginarse que su presencia en el ITAM se volvería viral con el hashtag #MaestroCalderon por el hecho de que la gente en redes sociales realizara una gran cantidad de memes.

Calderón Hinojosa ex Presidente de México fue al ITAM a impartir una clase de Política Mexicana Contemporánea a los alumnos de Ciencias Políticas, por lo que los usuarios de redes sociales no desaprovecharon la oportunidad para convertir la presencia del esposo de Margarita Zavala en un meme con el hashtag #MaestroCalderon.

Las imágenes que empiezan a circular en redes sociales aparece Felipe Calderón Hinojosa como fondo en la pizarra verde que fue ocupada para impartir su clase.

Fueron las redes sociales las que convirtieron la visita del ex Presidente al ITAM en un meme bajo el hashtag #MaestroCalderon, haciendo referencia a su supuesto problema con el alcohol y desatando una ola de memes por todos lados.

Las redes sociales no perdonaron ni al ex Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, siendo el principal blanco de las burlas y de los memes por su supuesta problemática con la bebida, pero de igual manera no dejaron escapar la oportunidad para hacer memes en referencia a las aspiraciones presidenciales de su esposa Margarita Zavala.

La fotografía modificada de Calderón Hinojosa dando su clase fue viralizada (#MaestroCalderon). Para de nueva cuenta volverse lo más comentado, no solamente por la cátedra impartida en el ITAM; sino por la ola de memes que generó su presencia ante los alumnos de Ciencias Políticas.

