Maestro se vuelve viral, luego de enseñar como poner un condón

El video de un maestro, enseñando como poner un condón se ha vuelto viral en redes sociales, por la manera tan peculiar de enseñar a sus alumnos, hasta el momento el TikTok ya cuenta con al menos 1.3 millones de reacciones y cerca de 12 mil 300 comentarios, que destacan la forma única y divertida con la que se aprende en México.

El video lleva una leyenda con la frase “La educación sexual en México”, mientras muestra las imágenes de cuando el profesor, toma a uno de sus alumnos como modelo para explicar cómo poner un condón, al actuar el joven como si fuera un pene, mientras le pone una tela que simula un condón.

El gracioso momento se vivió en una escuela de Navolato, Sinaloa, y quedó capturado en un video, que continúa circulando en redes sociales.

JAJAJAJAJAJAJA el niño pasto ha sido superado REPITOOO el niño pasto ha sido superado JAJAJAJAJ pic.twitter.com/oShYX66qEb — Ana Luz △⃒⃘ ���� (@analuzsaso) May 26, 2022

Maestros virales en TikTok

Con la llegada de las redes sociales, los maestros han encontrado mejores técnicas para enseñar a sus alumnos de una forma innovadora y atractiva, al implementar tendencias virales en sus planes de estudio, como hemos mostrado en La Verdad Noticias.

Como un maestro mexicano, que alcanzó hasta 129 mil reproducciones en un video, en el que viralizó, una infalible técnica para que sus alumnos no lleguen tarde a sus clases, al ponernos a bailar un un reto que está en tendencia en TikTok, el cual consiste en bailar de forma original una canción infantil denominada “My Name is Chiky”.

Alumno le pide perdón a su maestro y se vuelve viral

Alumno le dedica canción de Chayanne a su profesor por equivocarse pic.twitter.com/dw7MqjILip — Lo + viral (@VideosVirales69) May 3, 2022

Un Docente de la Ciudad de México escribió en su cuenta de TikTok “los profesores nunca nos aburrimos”, cuando en un video mostró que uno de sus alumnos le pidió perdón al estilo de Chayanne, tras contestar una de las preguntas de su examen mal, el joven escribió, “Profe, si te he fallado te pido perdón”, letra de una de las canciones más famosas del artista.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.