Maestro promete punto extra si Rosalía les da un 'retweet' y ahora es viral

Maestro promete punto extra si Rosalía les dé un 'retweet' y ahora es viral

En esta ocasión la cantante española se volvió tendencia cuando un profesor le hizo a sus alumnos una inesperada propuesta, resulta que les promete un punto extra si Rosalía les da un 'retweet'.

Sí, Rosalía era tendencia en las redes sociales mexicanas y no por su música, sino por el reto que un profesor puso a sus alumnos.

Punto extra si Rosalía les da un 'retweet'

Para la tarea de sintaxis, daría un punto extra si Rosalía les da un 'retweet'.

Resulta que profesor de lengua y literatura decidió realizar una peculiar dinámica entre sus alumnos, para ello les puso a sus alumnos un ejercicio de sintaxis, pero extraídas del último disco de la española "Motomami".

Fue entonces que dio el anuncio, el cual colocó en su cuenta de Twitter, en el que decía que si la cantante retuiteaba la publicación, iban a obtener un punto extra, en las imágenes se muestra el examen con las instrucciones.

La prueba era que los alumnos debían analizaran sintácticamente diez frases y cada una de ellas contabilizaba un punto.

Rosalía es tendencia

La española se volvió tendencia en México por la tarea de un profesor.

Como era de esperarse, rápidamente el tweet se volvió viral y los usuarios no dudaron en llenar de comentarios. De hecho la publicación fue tan viral que el profesor decidió borrar su cuenta en Twitter sin embargo los usuarios ya habían tomado captura de su publicación.

Y aunque la mayoría fueron buenos y divertidos, el hecho que el profesor dijera que daría un punto extra si Rosalía les da un 'retweet', no les ha parecido del todo correcto a otros, quienes no dudaron en cuestionar el método del maestro diciendo que no era ético para un profesor ese tipo de tareas.

