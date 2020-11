Maestro es ABANDONADO en clase; nadie entró y el video se hace viral en TikTok

La pandemia de Covid-19 llegó al mundo para cambiar la manera de vivir; las clases presenciales tuvieron que adaptarse para ser en línea.

Sin embargo, para hacer más ameno el encierro tras estar frente a una computadora toda la jornada educativa, algunos profesores buscan con dinámicas que sus alumnos tomen un respiro.

Tal fue el caso de un maestro que le dio una grata sorpresa al grupo, en la hora de clase verían la nueva película de Bob Esponja, pues además de ser una buena distracción no tenía con quién verla; sin embargo, no todo resultó como esperaba, pues sus alumnos no se conectaron.

Esta historia se hizo viral gracias a que uno de los alumnos subió lo ocurrido a TiKTok y tenemos el video en La Verdad Noticias. La historia de este profesor de Perú comenzó cuando mandó un mensaje a sus alumnos. Pidió cancelar la clase en línea y en grupo ver la nueva película de Bob Esponja.

En primera, no tenía con quién verla y en segunda quería que los estudiantes se distrajeran.

De todos los alumnos sólo uno lo acompañó

Alumnos dejan plantado a maestro en clase

A través de TikTok, un alumno –el único que acudió a su llamado– contó la historia: “Mi profe canceló su clase para que todos veamos Bob con él, ya que no tiene con quien verlo”, explicó el alumno.

Con capturas de pantalla, mostró algunas conversaciones de WhatsApp que tuvo el profesor con sus alumnos.

“Buenas tardes tengan todos, les necesito informar una cosa, ¡Hoy cancelaré la clase para que veamos la nueva película de Bob Esponja juntos!”, escribió el maestro de nombre Carlos.

Para que la película tuviera una intención, el profesor aseguró que les dejaría dibujar su escena favorita:

“¡Se lo merecen, disfrutenlo! Por cierto, les dejaré de tarea dibujar su escena favorita en digital”, comentó el profesor.

Sin embargo, a pesar de toda la buena intención, los alumnos dejaron solo a su profesor. Lo dejaron en visto y no acudieron a la clase.

El único que asistió fue el joven que subió el video a la app de videos cortos.