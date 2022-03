Maestra miente a su jefe para irse de vacaciones y la descubren por Facebook

Una maestra que mintió y contó una historia falsa para irse de vacaciones fue descubierta gracias a Facebook, ahora ha sido expulsada de la escuela donde impartía clases. Ella Griffith, de 25 años, fue sorprendida por sus compañeros después de que su novio publicara fotos glamorosas de ellos en sus vacaciones en Roma.

La trabajadora de la escuela primaria le dijo al personal que necesitaba tiempo libre porque tenía un "asunto personal grave en casa", pero luego se la vio comiendo pasta, bebiendo cócteles y relajándose en una bañera de hidromasaje. Al parecer la mujer usó el fin de semana largo para volar a Italia con su novio.

La Srta. Griffith fue empleada como asistente de apoyo al aprendizaje trabajando 30 horas a la semana en la escuela Ysgol Cybi en Holyhead, Anglesey.

La directora Rhian Grieve dijo que la señorita Griffith pidió un tiempo libre solo unos días después de que las clases iniciaron en septiembre del año pasado luego del cierre debido a la pandemial, pero la maestra se hizo viral luego que su historia fuera compartida en redes.

Grieve dijo: "Habló conmigo el 17 de septiembre de 2020 y pidió irse temprano al día siguiente y regresar el 23 de septiembre”.

"La situación parecía crítica porque la familia de Ella Griffith la necesitaba y ella solicitó una licencia por razones humanitarias".

La maestra y su novio se fueron a Roma

La directora dijo que otros miembros del personal la alertaron de que el novio de la señorita Griffith publicó fotos de ellos posando frente a una fuente romana. Otras imágenes incluyeron a la pareja bebiendo en un bar de hielo, paseando en scooters eléctricos por la ciudad y varias instantáneas turísticas.

Ella dijo que cuando la señorita Griffith fue confrontada por su ausencia al regresar, inicialmente mintió diciendo que había volado a Italia durante el fin de semana. Grieve dijo que se le pidió a Griffith que proporcionara sus boletos de avión como prueba, pero luego "confesó que había mentido sobre el tiempo que estuvo fuera".

El panel escuchó que luego no se presentó a la escuela durante los dos días siguientes: envió mensajes de texto a los jefes para decirles que no asistiría, pero no llamó.

La señorita Griffith, que no estuvo en la audiencia y desde entonces abandonó la escuela, fue declarada culpable de cuatro acusaciones de mala conducta relacionadas con su tiempo fuera y los días posteriores.

Aunque se le exoneró "a sabiendas" de usar el tiempo libre para viajar a Italia, la presidenta del comité, Sue Davies, dijo: "Los viajes desde el Reino Unido durante el primer año de la pandemia de covid significaron que los viajes internacionales desde el Reino Unido no fueron sencillos y requerían, por ejemplo, reservar pruebas de covid" para habilitar el vuelo.

"Al comité le parece intrínsecamente improbable que la señorita Griffiths desconociera por completo los planes de viaje propuestos con su pareja".

El novio de la maestra compartió imágenes de su viaje y se descubrió la mentira

Ella agregó: "La señorita Griffith sabía o debió haber sabido durante el transcurso de su licencia en Italia que la escuela estaba siendo engañada sobre la razón principal de su ausencia.

"Sus acciones fueron claramente deshonestas y, además, no fue sincera con la escuela cuando se le preguntó por primera vez sobre el incidente e inicialmente dio una serie de respuestas engañosas".

Ella dijo que al tomar una licencia compasiva mientras se iba de vacaciones, la señorita Griffiths actuó de "una manera manipuladora y deshonesta".

"Se apartó significativamente de los estándares profesionales y éticos mostrando una falta de integridad", agregó.

Miss Griffith fue declarada culpable de conducta profesional inaceptable y recibió una orden de suspensión de 12 meses de su trabajo en las escuelas luego que la sorprendieron mintiendo gracias a unas fotos compartidas en la plataforma de Facebook.

