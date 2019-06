Madre simula GOLPEAR a su bebé y perro lo defiende (VIDEO VIRAL)

La madre actuó tan bien que el perrito creyó que el bebé estaba siendo atacado, por lo que se interpuso y de esta manera el héroe defendió al indefenso bebito.

Lo dicho, el perro es el mejor amigo del hombre... Si no lo crees mira este conmovedor video viral.

De acuerdo a lo que se mencionó, el perro estuvo acompañando a la joven mujer durante su embarazo por lo que sabía perfectamente la llegada de un nuevo miembro a la familia; semanas más tarde reaccionó de la mejor manera y recibió al bebé como no se imagina.

Mira el video viral:

En muchas ocasiones se presentan casos en los que los animales se sienten celosos a tal grado que agreden a los bebés, pero este no fue el caso de esta familia, ya que la convivencia es de lo mejor entre ellos, tanto que hasta se protegen.

La mujer simuló gritarle y golpear al bebé con palmadas que ella misma recibía y en ese momento el can la mordió del brazo para evitar que no continuara con el maltrato hacía el bebé; incluso para intimidarla le ladró hasta que dejara de hacerle daño al bebé, mismo que no se efectuó en ningún momento, pues lo único que querían era ver la reacción que el can tenía al respecto.