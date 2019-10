Madre e hija regañan a papá y se hace VIDEO VIRAL

VIDEO VIRAL: Cada familia tiene sus maneras de educar a sus hijos sin embargo cada que se sube un video a la red sobre este tema genera gran controversia entre los internautas ya que cada quien opina muy diferente.

El último video que causó este tipo de choque de opiniones fue uno en donde una pareja utiliza la psicología inversa para hacerle entender a su hija que no debe hacer berrinches ni llorar por cosas que no tienen ningún sentido.

La niña tiene aproximadamente tres años y junto a su madre comienzan a regañar a su padre presuntamente porque el hombre lloraba porque no le habían comprado una sorpresa.

El video también causó gracia entre los internautas porque la niña regaña a su papá como si fuera toda una adulta, cuestión que también generó enojo en mucha gente que afirma que los niños no deben actuar como adultos.

Otro de los factores que hicieron enojar a los internautas fue el hecho que la niña regaña a su padre y muchos dicen que le resta autoridad al hombre, esto fue lo que dijeron:

"No veo ninguna gracia, impulsando a la niña faltar el respeto al padre", "enseñando a la niña desde pequeña a no respetar a la figura paterna", "buena estrategia de la mamá, para enseñarle a la niña a no hacer berrinches", entre otros.

Sin embargo cada persona es libre de educar a sus hijos como crean conveniente y estos padres pensaron que la psicología inversa era la opción indicada para que la pequeña viera que llorar por cosas sin sentido no es bueno.

Aquí te dejamos el video y no olvides dejar tu opinión en los comentarios de abajo, ¿crees que este motodo de enseñanza es correcto?

