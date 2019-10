1 /2 MEMES del 3 de octubre "Chicas pesadas" (MEAN GIRLS) MEMES del 3 de octubre "Chicas pesadas" (MEAN GIRLS)

El 3 de octubre es una fecha muy importante para todos los fans de la película chicas pesadas (Mean Girls) es por eso que los mismos internautas suelen compartir memes e ingeniosas imágenes sobre la mencionada película, en esta nota te dejaremos un recuento de los mejores que hemos visto en las redes sociales.

En el 3 de octubre no sólo se hacen memes sino que los verdaderos fans suelen vestir de rosa recordando la famosa escena en donde Regina George le explica a la nueva chica del colegio llamada Cady Heron que los miércoles se usa rosa y en el caso de no ponerse dicho color no se podrá sentar en su mesa.

Así como ésta hay una infinidad de frases que los seguidores de la película recuerdan fielmente. Aquí abajo te dejaremos una lista de las mejores frases que Regina George, Gretchen Wieners, Cady Heron y Karen Smith Menciona en la película y que se han vuelto palabras utilizadas para sus fans.

Frases Chicas Pesadas:

"¡Eso es tan fetch!"

"Por eso su cabello es tan grande, está lleno de secretos"

"No soy una madre ordinaria, soy una madre genial..."

"No te odio por ser gorda, eres gorda porque te odio"

"Los miércoles nos vestimos de rosa"

"No puedes sentarte con nosotras"

¿Por qué el 3 de octubre?

En la película hay una escena en donde Aaron Samuels le pregunta la fecha a Cady en clase de matemáticas y como ella está enamorada en secreto de Aaron le contesta sonriente que la fecha del día es el 03 de octubre.

Esta es una de las escenas favoritas de los fans quienes decidieron recordar la película con este día.

- Como cuando se te olvide la tradición

