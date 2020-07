MEMES de Will Smith tras infidelidad de su esposa dejan miles de corazones rotos

Hace unas horas se dio a conocer la entrevista donde Jada, esposa de Will Smith, confiesa que tuvo un romance con uno de los amigos de su hijo y en redes sociales no se hicieron esperar los memes. Como era de esperarse el fragmento de la entrevista no tardó en volverse viral.

Resulta que Jada mantuvo una relación hace casi cinco años con August Alsina cuando su matrimonio con Will estaba pasando una crisis y ambos habían decidido darse un tiempo. De inmediato usuarios de redes sociales desataron una lluvia de memes sobre el tema, muchos de ellos mostraban tristeza ante la infidelidad.

Todo comenzó hace unos días, cuando se dio a conocer que el actor estadounidense le había dado “la bendición” al rapero August Alsina para que se acostara con su esposa, ya que según él tienen una relación abierta. Sin embargo, todo estalló cuando lo confirmó la misma esposa de Will.

Jada Pinkett confesó que le puso el cuerno a Will Smith ¡A WILL SMITH!

No me hablen, estoy triste. pic.twitter.com/y1IwepI3xZ — Jonh nadie (@Jonh_LYL) July 11, 2020

Aún cuando Will Smith presumía a su mujer, aún cuando esté la trataba como reina, aún cuando la llevaba a todos los lugares y hacia lo que fuera por complacerla. Aún así lo engañaron.

Moraleja:

Amate más a ti mismo y no esperes nada de nadie, así no hay decepciones pic.twitter.com/P04akcmqC5 — RRiSueño (@rigal_r) July 11, 2020 Will Smith ya tenía el corazón roto desde el capítulo del Príncipe del Rap en el que dice que su papá no lo quiere ☹️ pic.twitter.com/ZnqMlJP4Kk — San �� (@SandraItzlMr) July 11, 2020

Según la actriz, la infidelidad ocurrió hace cuatro años cuando la pareja pasaba por un “momento difícil” y prácticamente habían roto. “Todo empezó con él (rapero August Alsina) necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud, con su estado mental”, explica la cantante y actriz.

Y entonces Jada Pinkett le dijo a Will Smith que tuvo un enredó con un rapero y fue ahí donde perdimos la fé en la humanidad, porque quién sería capaz de serle infiel al especialista en seducción?? pic.twitter.com/QaI0oypZkU — Nilson (@NilVillacorta) July 11, 2020

Yo al ver que engañaron a Will Smith�� pic.twitter.com/CEAKxv6mFi — �� �� �� �� �� �� (@Manuvillalb) July 11, 2020 "Mira lisa podemos ver justo el cuadro cuando se le rompe el corazon a Will Smith."



Nadie es inmune a la magia del engaño. pic.twitter.com/DOCdwp3Ttq — Detective_calavera (@Detectivecalav1) July 11, 2020

Los mejores memes de Will Smith

“¿Y luego qué hiciste, Jada?”, pregunta Will Smith durante la entrevista sabiendo que la respuesta no va a ser la que le gustaría escuchar. “Solo quería sentirme bien, había pasado tanto tiempo sin sentirme tan bien… Y fue realmente una alegría ayudar a curar a alguien”, responde Jada.

"Will Smith":

Por lo que contó Jada Pinkettpic.twitter.com/v5YbNxlWhM — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 11, 2020

Después de ver el clip los internautas manifestaron su tristeza a través de imágenes y memes, pues el “especialista de la seducción” había sido engañado. “Si engañaron a Will ¿Que le espera a un mortal como yo? o “No me hablen, estoy triste por el engaño a Will Smith”, fueron algunos de los comentarios.