MEMES: Javier Alatorre es la Maribel Guardia de TV Azteca "no cambia"

Ya han pasado 26 años desde que Javier Alatorre forma parte del elenco de TV Azteca y su imagen es popularmente conocida, gracias a que durante décadas ha formado parte de los espacios de esa televisora. Este domingo amanecimos con la noticia de que el conductor de "Hechos" era viral gracias a que a los mexicanos no se nos va ninguna y fue así que nacieron los memes que hoy les vamos a mostrar.

#HechosNoche, 26 años de contar la historia de México y el mundo. pic.twitter.com/5xBTKPa7CW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2020

Los memes de Javier Alatorre en TV Azteca

En un video viral el conductor compartió a través de Twitter este fin de semana para celebrar sus 26 años en TV Azteca, más adelante te dejamos las imágenes del conductor y de cómo han pasado los años para él, pero lo que llamó la atención es que parece que los años no pasan, pues no se percibe un incremento de años, no se le ve diferente, sólo en unas cuántas imágenes aparece sin bigote.

Gracias @SalinasBenjamin y felicidades a las compañeras y compañeros de @AztecaNoticias @Azteca que han escrito una gran historia de éxito en HECHOS. https://t.co/2A9QnZQCcC — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) February 21, 2020

Todo el mundo recuerda a Javier Alatorre como un comunicador con bigote, un sello particular que lo ha distinguido durante sus 26 años de carrera, pero fue durante el 2006 cuando decidió quitarse el mostacho. Muchos no recordaban al conductor de TV Azteca así, por lo que se ese hecho cobró relevancia e hizo que se convirtiera en viral la mañana de este domingo y en minutos aparecieron memes.

Ver a Javier Alatorre sin bigote es como ver a Brozo sin su peluca, Lolita Ayala sin su flor o a Loret de Mola sin su pendejez. pic.twitter.com/EYOyhycRHT — Dogbert (@mafeux) February 23, 2020

Desde luego que esto dio paso a que el conductor se hiciera viral, pues es bien sabido que el conductor tiene gran parecido con el presidente de Venezuela Nicolás Manduro, por lo que no se hicieron esperar las imágenes bastante chistosas. Como a lo largo de la nota aquí abajo te dejamos los mejores memes de Javier Alatorre en TV Azteca.

Me quede así... ¡mira!

Pues ya que es tendencia en el tuirer Javier Alatorre �� aquí expongo su verdadero Yo!! Ya deja en paz a Venezuela!! ���� pic.twitter.com/HzSsOlZFuL — Juan D'�� (@judediso) February 23, 2020

¡Aiññññ!

4 minutos con 12 segundos viendo el carrete con la jeta de Javier Alatorre, y no pusieron su mejor foto. Me dueles un chingo, mi México. pic.twitter.com/sK0Xx5eA8B — ʂཞ. ąʂ℘ɛཞgɛཞ (@Le_Crazh) February 23, 2020

Vida propia.

MEMES: Javier Alatorre es la Maribel Guardia de TV Azteca "no cambia"

¿Neta?

Solo un día sale sin bigote Javier Alatorre, un día? esto significa que podríamos estar viviendo en una simulación, con un doble, un androide, quizás un ser alienígena..... No lo se!! pic.twitter.com/Sw8yiicLRh — ✞Mercy Good✞ (@Mercy_el_Good) February 23, 2020

Lo hiceron otra vez.

Los Simpson lo hicieron de nuevo. pic.twitter.com/TJOLMKMHvU — Edu (@tapia_4) February 23, 2020

¡Felicidades!

Felicitar a Javier Alatorre por su arduo trabajo durante 26 años en #HechosNoche.



¡Felicidades, crack! ���� pic.twitter.com/7OzcqgaVZ8 — Gómmber (@Gommber) February 23, 2020

Un día eres presidente al otro conductor de un noticiero.

