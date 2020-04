MEME: ¿Qué Britney Spears de cuarentena eres? challenge viral

Britney Spears, también conocida como “La princesa del Pop” jamás pasará de moda ya que los usuarios de redes sociales siempre la mantienen vigente con decenas de memes que se les ocurren y se vuelven virales como el siguiente que verás a continuación que se ha comenzado a propagar en internet como la pólvora.

Este meme se hizo tendencia debido a que muchas personas se sintieron identificadas con los diferentes rostros de la interprete de "oops i did it again", ya que la podemos observar en nueve facetas que cualquier persona ha vivido durante la cuarentena.

"Fit, relajada, tiktokera, "haciendo el aseo", horny, colegiala, ansiosa, artista, netflix & chill", son las opciones a elegir para postear en Facebook.

Meme Britney Spears

Muchas personas se identificaron con la imagen de Tik Tok ya que durante la cuarentena esta red social ha recibido más y más suscriptores que descargan la aplicación para desaburrirse viendo videos divertidos o para poner en practica la creatividad y hacer grabaciones propias, bailando, haciendo lip sync, challenge virales, entre otras cosas.

Cuarentena entre memes y redes sociales

La cuarentena también ha hecho que las personas se pongan sociales en Instagram y Facebook con retos para compartir con los amigos, ya sea de colorear o de mencionar anecdotas para crear conversaciones y por lo menos tener interacción vía redes.

Realmente no importa como pases tu tiempo en la cuarentena, lo importante es que te quedes en casa y tomes las medidas necesarias para que el coronavirus se deje de propagar. Diviertete en casa y disfruta de tu familia o de tu espacio personal, utiliza tu teléfono móvil para pasarla bien e interactuar con tus amistades, pero #quédateencasa.