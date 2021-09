Lucha entre nutrias gigantes y jaguares, ¿quién ganará la pelea?

El mundo animal está lleno de desafíos y todos tienen que luchar por sobrevivir, aunque eso implique poner su vida al límite, ejemplo de esto fue un encuentro de jaguares vs nutrias gigantes, así es, estos dos mamíferos protagonizaron escenas donde se logró quienes son los mejores, ¡tienes que ver el video!

En La Verdad Noticias te revelamos que los jaguares no comen habitualmente nutrias, sino que se alimentan más de capibaras y caimanes, pero como el hambre apremia, vieron en estas primeras un platillo suculento, ¿lograron devorarlas?

Anteriormente te contamos que dos jaguares en Quintana Roo; sin embargo, ahora te diremos qué fue lo que hicieron dos ejemplares en Brasil.

Jaguares vs nutrias gigantes: ¿quiénes son los mejores?

Jaguares hembra. Foto: YouTube National Geographic España

Todo ocurrió en las cercanías del Centro de investigación de panthera en el sur de brasil, donde se lograron obtener imágenes de los ejemplares hembra Medrosa y Jaju que se mostraron muy interesadas en probar un nuevo platillo, así es, estas felinas querían conocer más de cerca a unas nutrias gigantes que nadaban en el río cercano, y como dicen por ahí, la curiosidad puede matar al gato, o ¿tú que piensas?

Las escenas fueron recopiladas y reveladas por el canal de YouTube de National Geographic España, en él se puede ver como las hembras acechan a una nutria gigante que parece pasarla muy bien en el agua, cuando de pronto se percata que una de las gatitas gigantes está demasiado cerca, entonces opta por jugar a la ofensiva y escurridiza se va de un lado al otro del tronco en que felina se encuentra, logrando espantarla.

Ante su agilidad ambas felinas deciden abandonar la misión de caza y se van resignadas, lo que dejó claro en un principio que solo una nutria gigante puede contra dos jaguares, pero ¿qué pasó más tarde?, ¿hubo un segundo round?

Nutrias gigantes y jaguares, así terminó la pelea

En el segundo enfrentamiento fue solo con una de las hembras y quedó más que derrotada, pues, incluso tuvo que huir por su vida luego de que una manada de nutrias gigantes eufóricas y violentas se abalanzaron sobre ella, y es que, tal vez no lo sepas, pero, estos mamíferos acuáticos siempre andan en grupo, son muy territoriales y saben muy bien cómo protegerse, así que, no hay más que decir, en una pelea entre jaguares y nutrias gigantes, ¡ya sabes a quienes apostarles!, y por supuesto, un consejo, que no se te ocurra meterte con ellas.

