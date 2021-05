Los videos más impresionantes de Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle

Tras los videos estremecedores que circularon a principios de mayo de 2021 en TikTok, comenzaron a llamar a Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle, por ello en La Verdad Noticias te dejamos los videos reales de esta mujer que fue atacada por un su novio hasta dejarla desfigurada.

Antes de hablar sobre los videos más impresionantes de Marilyn Stanley, te contamos un poco sobre esta mujer y cómo llegó a tan horrendo final.

A quien ahora llaman Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle, tenía un hermoso cabello rubio y estaba viviendo una vida feliz criando a un hijo pequeño por su cuenta en Burlington, Kentucky cuando tenía 27 años en 2015, hasta que conoció a Zachary Gross, de 31 años.

Pero Zachary Gross resultó ser muy celoso, hasta que un día ocurrió el ataque por el que se contaría en la actualidad como “Historia de Marilyn Stanley: el primer caso de mujer zombie”.

Videos y narración de Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle

Se recomienda discreción en la lectura sobre la historia de Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle.

En La Verdad Noticias hemos presentado “Las 5 fotos más perturbadoras de Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle” pero ahora te dejamos los videos más sorprendentes de la mujer tras el ataque, así como la narración describiendo la pesadilla.

Tiempo después de sufrir una espantosa agresión por parte de su entonces novio Zachary Gross, el cual la policía misma lo describió como uno de los atroces que jamás habían visto, debido a su rara brutalidad y crueldad.

Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle, dijo en una entrevista para ‘Crime Watch dailyn’ “No me miro en el espejo con la cabeza descubierta".

El impresionante video es una escenificación de la brutalidad a la que fue sometida Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle, ya que los videos originales han sido borrados de la web debido a lo impactante.

Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle, contó la experiencia tan desgarradora. "Me había estado diciendo durante días por mensajes de texto que quería hablar conmigo", dijo Marilyn.

Ella dice que un día apareció en la puerta de su casa a las 6 a.m. y cuando abrió la puerta Gross la golpeó directamente en la cara pero al pedir Marilyn ayuda, él solo se puso más loco.

"Saltó sobre el techo de mi auto hasta que se derrumbó, levantó su llanta y rompió mi parabrisas y mi ventana trasera y no parecía que fuera a detenerse", pero Marilyn dijo que ella temía que si llamaba a la policía la mataría.

Gross le mostró unas fotografías de ella y su hijo, las cuales estaban en Facebook, pero el problema era que esas imágenes habían sido tomadas por un amigo de la joven quien luego la etiquetó.

Como Gross continuaba golpeando, Marilyn logró darle la espalda pero le alcanzó en la nuca, dijo Marilyn: "Y luego corrí hacia la puerta. Pero él me levantó y yo estaba como en el aire tratando de tirarme al suelo para que no me arrastraran a su habitación".

El video es una escenificación de lo que la futura, Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle, estaba a punto de comenzar. La narración de la víctima continúa.

"Lo siguiente que sé es que estoy en el suelo frente al armario a horcajadas sobre mi cintura, y mis brazos están inmovilizados directamente a mi costado, había agarrado un cuchillo en caso de que tuviera que defenderme de él”. Pero antes de que pudiera usarlo, ya tenía el ataque del pitbull, mascota de Zach llamada "Capone", encima.

El perro le mordió la mayor parte de la oreja derecha. Y Zach continuó golpeándola hasta que Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle, quedó inconsciente de repente.

"Lo siguiente que recuerdo es que me senté", dijo Marilyn. "El perro se había ido y Zach estaba arrodillado frente a mí, con una especie de sonrisa burlona. Y me dijo: 'Mírate, estás calva. Ahora nadie te va a querer. Ve a mírate en el espejo'".

Pero Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle, tenía demasiado miedo para mirar. "No me miré en el espejo cuando me dijo que lo hiciera. Miré un poco en la dirección, pero más allá de mí", dijo Marilyn.

"Solo podía ver sangre y mi cabello estaba mojado, y realmente no pensé que mi cuero cabelludo había desaparecido por completo porque no recuerdo que me lo hubieran cortado. Pensé que tal vez algo de mi cabello se había quedado tal vez con manchas arrancadas o alguna cosa."

El beso a Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle

Cómo si nada hubiera pasado, le pidió un beso.

Tras soportar dos horas de ataques, la ahora conocida Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle, señaló que Zach Gross finalmente quedó satisfecho y le limpio la sangre de la cara y cuando ella le pidió que llamara una ambulancia él no quiso porque se llevarían a su perro.

En cambio, Marilyn dice que Zach le dio una camiseta para cubrir sus heridas y una sudadera con capucha para que se cubriera la cabeza, luego le entregó una bolsa de plástico para la compra donde estaba su cuero cabelludo y no la llevó al hospital sino a casa de la mamá de ella.

Fue en ese lugar donde la mujer dijo: "Me preguntó si podía darme un beso cuando me dejó”, pero ella aseguró que en ese momento lo único que sentía era el peso de su oreja la cual terminó por sostener con su mano.

"No sentí que me hubiera roto las costillas, no sentí que mi cuero cabelludo se hubiera ido. No sentí que mi cara fuera tres veces más grande que su tamaño".

No fue hasta que los técnicos de emergencias médicas llevaron a Marilyn al hospital que su madre se enteró con horror de que casi la mitad del cuero cabelludo de su hija estaba en esa bolsa.

La vida de Marilyn estaba en juego cuando se sometió a una cirugía de emergencia para reparar una arteria cortada. Y se sometería a varias operaciones más antes de que los médicos finalmente lograran unir su espalda con injertos de piel de su pierna.

"Todo es una cicatriz. Toda la parte superior del muslo", dijo Marilyn.

Fue un milagro que Marilyn Stanley todavía estuviera viva después de ser golpeada, mutilada por un pit bull y arrancada por el cuero cabelludo del hombre al que una vez llamó su novio.

Pero a pesar de una montaña de pruebas en su contra, Zachary Gross negó que le hubiera arrancado el cuero cabelludo y desfigurado, culpando del horrible crimen a su pit bull de haber convertido a Marilyn Stanley, la mujer zombie de Seattle.

