Los memes por “El Día Mundial de Belinda”, así celebran internautas 20 años de carrera

Belinda es una actriz y cantante amada por muchos, pero también bastante criticada por gran parte de la población, pese a ello a lo largo de su vida ha tenido grandes éxitos, los cuales se han visto reflejados en sus 20 años de carrera.

De hecho actualmente Belinda es todo una tendencia en redes sociales, pues el 10 de enero celebró precisamente 20 años de carrera, por lo que muchos de sus seguidores afirman que el viernes fue considerado como el “Día Mundial de Belinda” y como era de esperarse, con una celebración de este tipo y con un personaje tan popular, los memes simplemente no podían faltar.

Hoy se cumplen 20 años de la primera aparición de Belinda #20AñosConBelinda pic.twitter.com/tnLcld8ewJ — éxitos989 (@exitos989) 10 de enero de 2020

La redes se llenaron de memes de Belinda

Las redes sociales se llenaron de imagenes graciosa respecto a la joven cantante y actriz,, incluso a través de Twitter empezaron a circular diversos mensajes en apoyo a Belinda, quien durante dos décadas se ha convertido en todo un ídolo para algunos mexicanos.

Viendo las historias de @belindapop me doy cuenta que me sé todas las canciones y real tengo #20anosconBelinda ���� — Paola Aréchiga (@paoarechyga) 10 de enero de 2020

Es importante mencionar que gracias a la gran fama y éxito alcanzado, muchas personas simplemente consideran a Belinda una de las estrellas pop más grandes del momento, incluso llegó a ser considerada “La princesa del pop latino”.

Que Belinda ponga en instagram videos de todos sus singles es una cachetada para quienes dicen que solo tiene "El Sapito" les aseguro muchos se las saben todas las que ahi están... y faltaron videos #20AñosConBelinda — Karla (@Karlanguisss) 10 de enero de 2020

Algunos de sus mayores éxitos de Belinda han sido “Boba niña Nice” y “Ángel” los cuales se convirtieron en éxitos internacionales.

Y pese a que muchas personas la han criticado, asegurando que es una persona “superficial” lo cierto es que la cantante y actriz también ha participado en diversas causas humanitarias y caritativas, siendo una de sus principales la lucha contra el cáncer infantil.

Recordemos que Belinda, también ayudó de manera bastante activa para salvar a las víctimas del terremoto registrado en septiembre de 2017.

Tras conocerse la tragedia que sacudió México Belinda no dudó en mostrar su lado más sensible y humanitario, pues no solo se dedicó a comprar y repartir víveres, sino que también hizo uso de palas y ayudó a levantar los escombros.

Por lo que pese a las duras críticas que ha recibido a lo largo de su carrera la cantante y actriz Belinda,siempre ha sabido continuar con grandes éxitos, tal como ahora los demuestran sus 20 años de carrera. A continuación te presentamos los mejores memes que han surgido “en su día”

