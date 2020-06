Los memes más divertidos del supuesto fin del mundo este 27 de Junio.

Posterior al estreno de la tercera temporada de la popular serie de Netflix, “Dark”, cientos de personas esperaban “el fin del mundo”, esto debido a que en su segunda entrega, fue declarado que el día 27 de junio del año en curso acontecería el Apocalipsis.

De igual manera, esta idea fue difundida ampliamente en redes sociales con diversos comentarios por parte de los internautas al respecto, pues las fechas casualmente coincidían y les causó una enorme curiosidad el saber que el estreno de la tercera temporada fuera hoy, sábado 27 de junio.

Es importante recordar que desde su creación en 2017, la serie “Dark” exhibida en la plataforma de streaming, Netflix, cautivó al público con las múltiples teorías de algunos eventos y constates apariciones de simbología que a muchos les parece una mera coincidencia pero la mayoría piensa que no es así.

Memes del supuesto fin del mundo conquistan las redes

También, algo que llamó demasiado la atención de los seguidores de la serie alemana, es que la predicción de “Dark” coincide con lo que el profeta Nostradamus predicó en 1555 en su famoso libro “Las Profecías”, donde narra decenas de eventos que tendrán lugar en el futuro y que no han estado lejos de la realidad.

no que hoy era el fin del mundo? como que se está tardando no? pic.twitter.com/pIU9zTmAoq — ����������♡︎ ᵃᵘ (@greatfulfor1d) June 27, 2020

Por ello, los usuarios en redes sociales se tomaron la molestia de representar esta situación con lo mejor que saben hacer: divertidos memes. Y los resultados han sido más que hilarantes en diversas plataformas, principalmente Facebook y Twitter.

Cuando despierto y veo que no hay fin del mundo. pic.twitter.com/oJCOUK500r — Jair Cera �� (@JairCeraMX) June 27, 2020

No obstante, por más catastrófica que suena la palabra Apocalipsis, esta no se refiere al fin del mundo en sí, ya que este fin no existe. En realidad, siguiendo la teoría del eterno retorno de Nietzsche, que una vez más es utilizada en la serie, el tiempo es un círculo que se repite y no se puede detener.

El 2020 oyendo como dicen que este es mejor fin del mundo que el del 2012 pic.twitter.com/VDdgdfv6Kw — Lotufo (@_lotufo) June 26, 2020

#DarkNetflix calculando el fin del mundo / Mayas calculando el fin del mundo pic.twitter.com/lSg5K60XTR — Tu madrina Nebula (@nebula_atolli) June 27, 2020

"El fin del mundo es el 27 de junio" pendejos! #Apocalipsis pic.twitter.com/PSZL2HDZ1h — andres cruz (@jardigadimarco) June 25, 2020

Y pase lo que pase, lo que sí nos queda claro es que en pocas oportunidades hubo tantas versiones de un fin del mundo cercano como en este 2020.