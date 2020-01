Los mejores tatuajes minimalistas de Pinterest

Los tatuajes minimalistas son una búsqueda regular en Pinterest, diariamente miles de personas entran a esta aplicación/red social para encontrar resultados sobre pequeños, elegantes y distinguidos tatuajes. Es por eso que decidimos realizar esta pequeña selección de los más creativos y minimalistas.

Si tus amigos te dicen que un tatuaje debe ser grande y colorido y a ti no te parece, tú simplemente puedes responderles que tu estilo es más minimalista, además que no importa el tamaño de tu tattoo sino el significado que le des. Así que mientras a ti te recuerde algo grato, la opinión de los demás no importa.

Tatuajes minimalistas

Cada vez son más las mujeres y hombres que optan por un tatuaje discreto pero esto no significa que no esté repleto de significados, al contrario, recuerda que lo más sencillo es lo más elegante y aunque sea pequeño para ti es especial porque se convertirá en parte de tu piel, ¡para siempre!.

¡Así es! Ese tatuaje será para siempre así que elige bien el dibujo y con quien te lo harás porque si algo sale mal, no hay vuelta atrás.

1.- Tatuaje de planeta Tierra

2.- En la espalda un tatuaje pequeño puede ser lo ideal

3.- En el brazo puede ser un gran lugar para tatuarte...

4.- Tatuaje de rayo, puede ser una gran opción...

5.- ¿Luna o flores?

