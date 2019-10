Los mejores memes del VIDEO VIRAL del "1444"

Durante la mañana del día de hoy domingo 20 de octubre ha circulado en internet un video que se ha hecho viral en muy pocas horas ya que cuenta con un contenido bastante pasado de tono, y es que en las imágenes podrás observar como un joven esta sentado en un sillon con un rifle semi-automático apuntando a su cabeza, lo demás ya no te los tenemos que contar por que te imaginaras que es lo que pasa y si aún eres de las pocas personas que no lo ven da click aquí.

1444 + memes = a muerte.

El video viral del 1444 a vuelto loco a internet ya que nos muestra una escena bastante creepy y nos genera muchas preguntas del ¿por qué lo subieron? ¿quién lo subió? ¿por que hizo eso?, esas y otras incognitas como la de ¿por que los usuarios que ven el video tienen que escribir en los comentarios la fecha de cuando lo vieron?, todo ese tipo de preguntas se encuentran en el aire.

Pero como ya saben como somos los mexicanos y no se nos va nada, tal parece que nadamas estamos en la espera de que una tragedia suceda como la de Culiacán, aunque era de algo de lo que no nos teníamos que reir, siempre salen los que sacan memes bastantes fuertes, pues en esta ocasión no fue la excepción ya que lo que ahorita esta en #TrendingTopic es el famoso video del 1444 no dejarón pasar la oportunidad de "burlarse" de la situación.

Se dice de una supuesta maldición a toda persona que ve ese video, ya que cuando tu terminas de ver el clip tienes que escribir en los comentarios la fecha del día que lo viste si no, ¡moriras!. Suena algo así como lo de Samara Morgan la niña del "aro" que después de haber visto el material inmediatamente sonaba el telefono y una voz misteriosa te decía "seven days" y a los 7 días te morias.

para los que vieron el vídeo de 1444 les tengo estas cartas para que no les pase nada pic.twitter.com/QVedXF8Zs9 — Cristian (@j45_joel) 20 de octubre de 2019

Creas o no en estas supersticiones es mejor que corran a escribir la fecha del día en que vieron el video viral, o si le quieres jugar al valiente, simplemente no lo hagas y mejor ríete con nosotros al observar todos los memes que están saliendo por esta situaión, aquí te los dejamos y comparte el material para que otras personas lo vean.

No sabemos cual ver primero.

Las mujeres que tienen miedo pero aún así quieren saber que es el 1444.

Las mujeres que tienen miedo pero aún así quieren saber que es el 1444.

Literal... ¡maldición!

No bueno.

¿Dónde dijeron que podíamos ver el video del 1444?

