Los mejores memes de la infidelidad de Piqué a Shakira

Shakira está viviendo una excelente etapa en su vida profesional, sobre todo por con su nuevo tema en colaboración con Rauw Alejandro, “Te felicito”, sin embargo parece que en lo personal no le va tan bien ya que se habla de terceros en la relación, por ello los usuarios de diversas plataformas no dudaron en sacar memes de la infidelidad de Piqué.

Y es que desde la noticia, las redes sociales se han vuelto locas con el tema de la supuesta infidelidad que podría poner fin a la relación de Shakira y Piqué.

Memes de la infidelidad de Piqué

Los memes de la infidelidad de Piqué se dieron luego que ‘Mamarazzis’ afirmara que ya no vive con la colombiana.

Una de las parejas en el mundo del espectáculo más reconocidas es la de Shakira y Piqué; sin embargo, recientemente se habla sobre que la pareja se encuentra separada y todo por una supuesta infidelidad de parte del futbolista, Gerard Pique.

Memes de Shakira y Piqué.

Dicha información la dieron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes tienen el videopodcast ‘Mamarazzis’ en donde dijeron que la pareja tiene problemas en su matrimonio que no han podido solucionar al grado que Piqué está en otra casa desde hace semanas.

Memes de Shakira y Piqué.

“Ha ocurrido, por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero la infidelidad ha pasado. La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, declararon en ‘Mamarazzis’.

Canción de Shakira

“Te Felicito”, ¿Es una indirecta a Gerard Piqué?

Con el lanzamiento de la canción de Shakira: “Te Felicito” junto a Rauw Alejandro, hubo quienes señalaron que la letra para indicar problemas con el jugador de la Selección Española.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta de que lo tuyo es falso; fue la gota que derramó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, letra de Te Felicito.

Memes de Shakira y Piqué.

Fue así que las redes sociales reaccionaron con la supuesta separación de español y Shakira, por lo que decidieron dejar divertidos memes de la infidelidad de Piqué en diversas redes sociales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!