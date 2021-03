Los mejores memes de la goleada de América contra Chivas en el Clásico

Este domingo, las Chivas Rayadas del Guadalajara fueron humilladas en su propia casa, luego de caer por goleada de 0-3 en el Estadio Akron en contra de las Águilas del América, quienes lograron sacarse la espinita de la eliminación en el último Clásico Nacional.

El conjunto del Rebaño Sagrado fue dominado de principio a fin y nunca mostró idea ni corazón, factores que fueron aprovechados por el América para ponerle a los tapatíos un auténtico baile, exhibiendo todas sus carencias defensivas y ofensivas.

Como te informamos en un reporte anterior de La Verdad Noticias, el propio Víctor Manuel Vucetich aceptó que la derrota de Chivas ante América había sido una de las peores en toda su carrera, ya que asegura fueron superados en todos los aspectos.

Los memes no perdonaron a las Chivas en redes sociales.

América le cerróla boca a las Chivas y los memes aparecieron.

La afición de Chivas quiere fuera a Peláez y Vucetich

Tras la dolorosa derrota en el duelo de la Jornada 11 del Guardianes 2021 de la Liga MX, aficionados y leyendas de las Chivas exigieron la salida del director técnico, Vïctor Manuel Vucetich, además de su presidente deportivo, Ricardo Peláez Linares.

Las Águilas del América demostraron su superioridad, pues golearon por marcador de 3-0 a las Chivas en la cancha del Estadio Akron. Tras la goleada, los aficionados del futbol mexicano se hicieron presentes con épicas burlas.

La afición americanista aprovechó para presumir su triunfo con divertidos memes, ya que aún tenían la espinita clavada de la eliminación en el Guardianes 2020. Uno de los jugadores que más elogios recibió por parte del americanismo fue Henry Martín, quien anotó dos goles en el duelo.

Por otro lado, los seguidores del cuadro de Coapa no se quedaron callados y reventaron a Antonio el ‘Pollo’ Briseño, elemento que hace unos días mencionó que América no tenía identidad. Los que no ocultaron su tristeza fueron los rojiblancos, ya que esperaban una buena actuación del equipo.

Los memes inundaron las redes sociales.

Los usuarios de redes crearon divertidos memes sobre la goleada del América a Chivas.

